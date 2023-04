Alors que les cabriolets n’ont clairement plus la cote depuis quelques années, le MG Cyberster pourrait bien relancer l’intérêt des clients avec sa version électrique.

Les cabriolets deux-places ont quasi tous disparu des catalogues des constructeurs automobiles, à l’exception de la Mazda MX-5 qui résiste toujours. Le MG Cyberster emprunte d’ailleurs un peu l’esprit de la MX-5, en plus grand et certainement plus cher. Il est en tout cas bien moins extravaguant que le concept dont il est issu, et c’est une bonne nouvelle.

À quelques jours de son officialisation, la fuite des documents relatifs à sa demande d’autorisation de mise sur le marché chinois signifie que le modèle est prêt à entrer dans la course. Les médias chinois ont été les premiers à relayer l’information le 11 avril. Les données techniques sont encore incomplètes, mais les premières informations sont plutôt intéressantes pour ce nouveau modèle.

3 versions : propulsion ou transmission intégrale

MG a soumis aux autorités chinoises trois déclinaisons du Cyberster. Le constructeur a donc présenté deux versions équipées d’un moteur électrique en position arrière et une version à transmission intégrale :

231 kW en propulsion ;

250 kW en propulsion ;

400 kW (combiné) en transmission intégrale avec un moteur avant de 150 kW et le moteur arrière de 250 kW.

MG indique une vitesse maximale de 193 km/h pour les versions propulsion et de 200 km/h pour la version la plus puissante. La masse à vide du modèle est donnée entre 1 850 et 1985 kg, le poids total dépasse les 2 tonnes.

Bien moins extrême que le design du concept Cyberster roadster // Source : MG

La plateforme doit être identique à celle déjà inaugurée par la MG4 qui a un châssis assez intéressant. Pour la taille de la batterie, cette information reste à l’heure actuelle encore inconnue. Des rumeurs ont émis la possibilité que le modèle intègre une grande batterie d’au moins 75 kWh pour offrir jusqu’à 800 km d’autonomie. La réalité sera probablement différente pour l’autonomie. La MG 4 est cependant prévue dans une version grande autonomie avec une batterie de 77 kWh, il reste possible d’imaginer que ce roadster pourrait l’intégrer.

Dans tous les cas, un roadster électrique, avec plus de 310 ch en propulsion et un châssis pas mal travaillé, pourrait donner un véhicule très sympa pour rouler cheveux au vent.

Une version au design plus sage

Après un concept assez audacieux, voire extravagant, cette version du MG Cyberster s’est bien assagie. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose pour s’attaquer au marché du roadster. Le succès durable de la MX-5 en est le parfait exemple. MG a quand même gardé un arrière un peu plus musclé, reprenant une signature lumineuse qui semble empruntée à une supercar. Espérons que le prix ne suive pas cette tendance.

MG Cyberster // Source : IThome

Pour ses dimensions, le MG Cyberster n’a pas cherché à faire aussi compact que le petit roadster japonais de Mazda. Il est bien plus grand avec 4,53 m de long pour 1,91 m de large et seulement 1,33 de haut. Il s’offre ainsi un long capot, un long empattement de 2,69 m pour le confort des deux occupants à bord, et probablement un coffre qui permettra de partir en week-end à deux.

L’attention est maintenant tournée vers MG pour connaître le positionnement tarifaire de ce futur modèle. Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à un tarif aussi explosif que pour la MG4, les roadsters et autres cabriolets sont toujours plus chers que les modèles berlines. MG pourrait vouloir faire de son roadster un premier modèle haut de gamme de son catalogue pour commencer à élargir sa clientèle vers le haut. On craint donc de découvrir un prix un peu trop élevé pour ce qui pourrait être un premier roadster électrique pour le plaisir de l’automobile.

