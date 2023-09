Lors d’une soirée exclusive, Numerama a pu observer sous toutes les coutures, ou presque, les Fisker Pear, Alaska et Ronin. On a hâte de les voir débarquer sur le marché de la voiture électrique.

Ne cherchez pas Fisker dans la liste des exposants du salon de Munich, la marque n’y figure pas. Le jeune constructeur joue le rebelle en profitant de l’attractivité du salon pour présenter ses nouveautés au public, ailleurs dans la ville. C’est lors d’une soirée privée, ce 3 septembre au soir, veille de l’ouverture du salon à la presse, que l’on a eu l’occasion de découvrir en avant-première ces modèles avant qu’ils ne soient révélés au public européen.

Ces 3 concepts ont été présentés au début du mois d’août aux États-Unis par Henrik Fisker. Ils préfigurent déjà des modèles définitifs qui arriveront les 2 prochaines années. Si le pick-up Alaska était une vraie surprise lors de ce lancement estival, Pear et Ronin avaient déjà fait l’objet de communications de la marque, mais sans en révéler le design. Les photos et les vidéos permettent de se faire une idée des modèles, mais rien ne vaut la rencontre physique.

Fisker Pear : un véhicule qui ne ressemble vraiment à aucun autre pour 32 900 €

Le patron Henrik Fisker l’assumait en conférence de presse : il ne veut pas que l’on puisse dire que ses modèles ressemblent à un autre. La marque cherche donc à cultiver une certaine singularité. Si cela est un peu moins flagrant avec le pick-up Alaska, sur le modèle Pear, il est vrai qu’il est difficile de le comparer à une voiture électrique existante.

Fisker Pear présenté par Henrik Fisker // Source : Raphaelle Baut

Ce design extérieur est tellement atypique qu’il y a parfois une forme de rejet au premier coup d’œil. Puis finalement, à force de tourner autour de la voiture, on s’habitue à ces lignes en se disant : « et pourquoi pas ». Il en faut pour tous les goûts, et dans le cas de ce modèle, le design est rattaché à la fonction du véhicule.

Comme indiqué lors de sa présentation initiale, il est pensé pour la ville avec un coffre escamotable unique, qui le rend pratique quand le propriétaire manque d’amplitude pour ouvrir un coffre normalement. Il peut accueillir jusqu’à 6 passagers sur seulement deux rangés. Il est compact et optimisé.

Intérieur Fisker Pear // Source : Raphaelle Baut

L’intérieur du concept n’est pas forcément très enthousiasmant comparé aux autres modèles de la marque. Cela fait forcément moins chic, c’est surtout plus simple et fonctionnel. Il est difficile de faire la fine bouche pour les modèles plus abordables. Pour le moment, le choix de modèles 100 % électrique à prix contenu reste restreint, alors toute nouveauté est la bienvenue.

Henrik Fisker a profité de l’événement pour annoncer que le Fisker Pear sera commercialisé à 32 900 € TTC en Allemagne (et probablement dans le reste de l’Europe à ce tarif), avant d’éventuelles aides à l’achat. Il n’est pas certain que les versions les mieux dotées, en équipement et en batterie, restent vraiment compétitives. À suivre.

Fisker Ronin : l’exclusivité à un prix… 425 500 € (aïe)

Comme dans l’univers du luxe automobile, cet ORNI (objet roulant non identifié) ne sera commercialisé qu’en édition limitée de 999 exemplaires et il sera assemblé à la main. Pour ce tarif de 425 500 €, Fisker propose un véhicule assez unique en son genre. Il s’agit d’un GT sportif découvrable avec 4 portes. Les portes se déploient d’ailleurs comme les ailes d’un papillon. Le modèle vise une autonomie de 1 000 km et pas loin de 1 000 ch. C’est la voiture des superlatifs et la future vitrine technologique de la marque.

Fisker Ronin // Source : Raphaelle Baut

Les proportions et les lignes de cette voiture déroutent. C’était déjà le cas sur les photos et vidéos de la marque, ça l’est encore plus lorsque l’on est à côté du véhicule. Là encore, si on cherche une certaine originalité, avec Fisker, on est servi.

Fisker Ronin // Source : Raphaelle Baut

Comment reconnaître une voiture pour laquelle l’équipe de design a eu carte blanche ? La taille des jantes. Les grandes jantes sont l’obsession des designers automobiles. Cette maquette de la future Ronin est équipée de jantes 23 pouces avec des pneus 305/40/R23, c’est déjà très grand (et très cher à équiper en pneus). Mais, si cette dimension ne choque pas toujours visuellement sur des énormes SUV au format XXL, ces roues font littéralement la moitié de la hauteur de la sportive, c’est complètement déraisonnable. À noter que cet élément peut encore évoluer sur le modèle final.

Fisker Ronin : un arrière très/trop massif // Source : Raphaelle Baut

Face à ce modèle, l’avis est vraiment plus partagé. On aime à 5 0%, ce qui correspond concrètement à toute la partie avant du modèle. La seconde moitié (arrière) est plus spéciale. Même en l’observant sous tous les angles, difficile d’adhérer à ce dessin. Comme pour l’art, c’est l’expression d’un coup de folie d’un designer automobile, chacun aura ensuite son avis.

Le bon élève : Fisker Alaska

En Europe, les pickups ne représentent qu’un tout petit pourcentage des ventes de véhicules, mais ce modèle Alaska devrait y être commercialisé. À la différence du marché américain, où le pickup est le roi des foyers, sur notre continent, il s’adresse essentiellement aux professionnels. Le support à chapeau de cowboy et l’emplacement pour gourde XXL donnent un indice sur le marché que le Fisker Alaska cible prioritairement.

Fisker Alaska // Source : Raphaelle Baut

Des trois modèles présentés à Munich, il est celui qui est le consensuel côté design. Il ne fait pas trop de vague, il est dans la même lignée que le Fisker Ocean. Ceci s’applique aussi à l’intérieur du modèle, sobre, durable et technologique. Il devrait lui aussi arriver sur le marché en 2025, avec un tarif débutant à partir de 49 900 € pour l’entrée de gamme.

Fisker Alaska : vue sur l’intérieur et l’arrière du Fisker Pear // Source : Raphaelle Baut

Les 3 modèles seront visibles du public du 4 au 10 septembre à Munich. La sportive Ronin est exposée uniquement à Motorworld (un temple dédié à l’automobile), et les deux modèles, Pear et Alaska, dans le point de vente Fisker Lounge de Munich.

Fisker Alaska et Ocean // Source : Raphaelle Baut

