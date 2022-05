Derrière le nom de « project Ronin », Fisker vient déjà de dévoiler son troisième véhicule 100 % électrique. Planifié pour 2024, Fisker nous promet une belle sportive offrant une grande autonomie.

Avec ce nouveau concept, Fisker semble revenir à ses premiers amours en dessinant une sportive désirable, de ce que l’on peut en apercevoir sur le teaser. On ne le sait pas toujours, mais on doit au coup de crayon d’Henrik Fisker quelques automobiles au design remarquable comme la BMW Z8 ou l’Aston Martin DB9. Même sa Fisker Karma se démarque encore aujourd’hui par son style. Ce qui n’aura hélas pas suffi à l’époque à assurer la survie de la marque Fisker, avant son retour récent sur le marché de l’électrique.

Pour se relancer, Fisker a donc opté pour un SUV (Fisker Ocean) à plus grande diffusion, et surtout avec des budgets plus en phase avec le marché. Fisker n’en oublie pas son amour des belles carrosseries, et c’est sous les traits d’un concept de sportive électrique à 4 places (et avec un coffre) que l’on retrouve son style.

Fisker vise 885 km d’autonomie

Le PDG a mis au défi ses équipes d’ingénieur de proposer les matériaux les plus légers pour construire ce nouveau projet. Ils réfléchissent à un nouveau design de batterie qui favoriserait une nouvelle manière d’intégrer celle-ci à la structure du véhicule.

En travaillant à la fois sur l’aérodynamisme du design et sur le poids de sa sportive, Fisker veut proposer une GT haut de gamme performante, mais aussi adaptée aux longues distances. Son ambition est de produire un véhicule qui peut atteindre les 550 miles (885 km).

Fisker project Ronin // Source : Fisker

Ce concept se veut à la fois technologique et luxueux. Pourtant Henrik Fisker s’engage à équiper son modèle d’un intérieur végan. Or, dans le segment du luxe, il est encore assez rare de se passer de cuir animal. Un équilibre qui semble toujours difficile à trouver sur le papier, même s’il n’est pas sans nous rappeler d’autres décisions de constructeurs comme Tesla ou Polestar. Une façon de redéfinir les normes, dans un projet électrique pensé pour l’avenir de la conduite.

Calendrier et tarif du Fisker Ronin

Alors que Fisker n’a pas encore commencé à produire et livrer son premier modèle, le Fisker Ocean. Le project Ronin est déjà le troisième véhicule annoncé par la marque. Le calendrier est en plus très court, puisqu’Henrik Fisker annonce une présentation physique du modèle en août 2023, pour une production qui débuterait au second semestre de 2024.

Plus surprenant encore, Fisker annonce déjà un prix de départ inférieur à 200 000 $. Cela rappelle étrangement les annonces d’un certain Elon Musk pour son Tesla Roadster, que l’on attend toujours.