Henrik Fisker a dévoilé sur scène 4 futurs véhicules électriques qui compléteront progressivement la gamme de la marque du même nom d’ici à 3 ans. Avec un modèle compact, une voiture de sport découvrable, un pick-up et une version baroudeuse de son SUV Ocean, Fisker fait tout simplement un carton plein.

Pourquoi se contenter de lancer un modèle quand on peut en présenter 4 ? Le constructeur de voitures électriques Fisker a tenu dans la nuit du 3 au 4 août 2023 un événement nommé « Product Vision Day ». L’occasion pour le CEO, Henrik Fisker, de présenter les prototypes de 4 de ses futurs produits et un nouveau système informatique (Fisker Blade) qui équipera les voitures.

Ce n’était jusqu’à maintenant que des noms sur des esquisses de futurs modèles, mais Fisker a présenté physiquement 3 des nouveautés attendues pour la marque : le PEAR (modèle urbain compact), la Ronin (la sportive découvrable) et l’Alaska (le pick-up). Si le design copier-coller de la gamme Tesla commence à vous lasser après une dizaine d’années de statu quo, ce que propose Fisker pourrait bien susciter un peu d’intérêt.

Le PEAR : toujours prévu à moins de 30 000 €

Henrik Fisker l’avait présenté comme ayant un design radical. Finalement, le modèle combine habilement singularité et tendances actuelles. C’est plutôt une bonne chose que le style ne soit pas trop audacieux pour un modèle voué à faire du volume. L’originalité se concentre surtout à l’arrière du véhicule, où la présentation a permis de découvrir l’ouverture atypique du coffre nommé « Houdini ».

Coffre houdini du Fisker Pear. // Source : Fisker

Le PEAR sera disponible en version 5 places, mais aussi dans une configuration 6 places assises, sur deux rangs seulement. À la différence des grands SUV, qui offrent 6 places sur 3 rangées de sièges, Fisker a fait le choix de proposer une version avec une banquette à l’avant, ce qui permet d’avoir, comme dans les utilitaires, jusqu’à 3 passagers à l’avant. Le successeur du Fiat Multipla est tout trouvé.

Fisker Pear avec 3 places à l’avant. // Source : Fisker

Ce n’est pas tant un véhicule imaginé pour donner un statut social ou pour frimer, comme cela est bien trop souvent la tendance, qu’un modèle imaginé pour trouver des solutions pratiques à des problématiques d’usage au quotidien.

Le tout est imaginé en réduisant en plus de 35 % les pièces nécessaires à la fabrication. C’est plus écologique et plus économique, soit la recette qui a aidé au succès de Tesla pour proposer des voitures électriques avec un bon rapport qualité/prix. Fisker estime toujours le prix de départ du modèle PEAR à moins de 30 000 € pour une disponibilité vers mi-2025.

Fisker Pear. // Source : Fisker

Fisker Alaska : le pick-up bien plus raisonnable que le Tesla Cybertruck

Alors qu’Elon Musk a joué la démesure et le tape-à-l’œil pour son pick-up XXL, Fisker a présenté une alternative beaucoup plus raisonnée et plus écologique. Le détail des caractéristiques techniques n’est pas encore connu, mais le modèle présenté est pensé pour procurer un gabarit plus pratique au quotidien.

Alaska avec ouverture houdini pour la benne. // Source : Fisker

Pour autant, la benne de chargement peut accueillir au besoin des éléments longs et pas uniquement en baissant le hayon. Comme pour le PEAR, le pick-up a aussi une ouverture « Houdini », qui permet alors de gagner en profondeur en rabattant la banquette arrière. Les objets sont à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. L’essentiel est bien de pouvoir les transporter ponctuellement, sans pour autant avoir besoin d’un véhicule de plus de 5,50 m de long au bilan carbone catastrophique.

Le véhicule n’est encore qu’à l’état de concept, mais Fisker s’est bien amusé à mettre en valeur quelques détails farfelus pour faire le show. Ceci dit, pas sûr que le porte-chapeau de cowboy, ou l’emplacement pour des gourdes de plusieurs litres soient vraiment utiles dans la version définitive.

Pickup électrique Fisker Alaska. // Source : Fisker

Fisker annonce une autonomie comprise entre 370 et 545 km d’autonomie. Le modèle devrait être disponible en 2025, avec un tarif d’entrée de gamme à 45 400 dollars, soit 41 500 € selon les conversions actuelles. Intéressant !

La GT électrique Ronin

Si la rivalité entre Musk et Fisker est palpable sur l’ensemble des modèles présentés, c’est sur la Ronin que l’on sent comme un goût de revanche dans l’air.

Fisker Ronin. // Source : Fisker

Fisker n’a présenté ce 4 aout qu’une maquette de ce que sera sa sportive électrique, à la différence des autres modèles qui étaient des concepts roulants. C’est donc le projet qui semble le moins avancé pour l’heure. Fisker présente quand même ce modèle comme une sportive 5 places (et 4 portes) avec un toit en carbone amovible pour rouler cheveux au vent. La Ronin devrait avoir des portes antagonistes à ouverture papillon, un intérieur luxueux et ce design extérieur futuriste et audacieux dans ses proportions.

Henrik Fisker a imaginé sa sportive pour être technologiquement la plus avancée de la gamme. Elle sera commercialisée comme un véhicule de luxe (à un prix élevé) et en quantité limitée.

La GT électrique Fisker Ronin. // Source : Fisker

Avec une batterie intégrée en « cell-to-chassis » pour gagner en performance et poids, Fisker promet un peu moins de 1 000 km d’autonomie pour 1 000 ch de puissance. Cela ne vous rappelle rien ? Le 0 à 100 km/h devrait tourner autour des 2 secondes également : c’est ce que promet Tesla depuis de nombreuses années pour son Roadster. Le comble serait donc que la Fisker Ronin soit disponible sur le marché avant le Roadster de Tesla.

Force E : la déclinaison off-road du Fisker Ocean

Le tout premier modèle de Fisker est un SUV adapté à la ville, voire au tout chemin. Mais, quelqu’un a dû souffler à l’entrepreneur qu’il aimerait bien faire du tout-terrain un peu costaud avec son SUV électrique. Voilà la réponse de Fisker, une version beaucoup moins sage, avec plus de puissance et de couple et de quoi s’attaquer à des chemins en pleine nature sans craindre pour la carrosserie.

Cette version Force E est prévue pour le premier trimestre 2024, mais son prix n’est pas encore connu.

Fisker Ocean version Force E. // Source : Fisker

Avis aux amateurs, les réservations de l’ensemble de ces modèles sont déjà ouvertes. Reste à voir si Fisker tiendra tous ses délais, à la différence d’Elon Musk. La présentation complète de Fisker est disponible sur YouTube :

