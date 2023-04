Fisker est enfin prêt à livrer les premiers exemplaires de son SUV électrique. Les premiers clients vont recevoir leur Fisker Ocean dès le 5 mai. La marque a obtenu toutes les homologations pour démarrer enfin ses livraisons.

Fisker a pris un peu de retard sur son planning initial, puisque les équipes espéraient livrer les premiers Fisker Ocean avant la fin 2022. Le processus d’homologation simultanée pour l’Europe et les États-Unis leur a pris plus de temps que prévu pour affiner les derniers réglages du modèle. Enfin, 6 mois de retard, ce n’est pas grand-chose comparé aux habitudes de Tesla en la matière. Même les principaux constructeurs historiques n’arrivent plus à respecter leurs délais avec des modèles décalés de plusieurs mois.

Dans un communiqué de presse envoyé ce 26 avril, Fisker indique que la marque va livrer les premiers clients européens dès le 5 mai prochain. Pour une fois, les clients américains devront attendre et passer après l’Europe. En octobre dernier, Henrik Fisker nous confirmait en interview avoir enregistré 61 000 réservations pour le Fisker Ocean. L’autonomie record de 707 km homologués a rempli encore un peu plus le carnet de commande de la marque pour l’Europe.

Les versions haut de gamme d’abord

Fisker commencera par livrer les éditions limitées de lancement de son SUV électrique. Le Fisker Ocean One est une version toute équipée qui a été mise en vente à 69 950 € et réservée à 5 000 exemplaires. Ses caractéristiques techniques sont identiques à celles de la version Extreme, mais elle se démarque par quelques détails esthétiques en plus :

Jantes 22 pouces

Finition intérieure « Malibu »

Badges spécifiques « One »

Les finitions One et les Extreme reposent toutes les deux sur la plus grande batterie, homologuée pour offrir jusqu’à 707 km d’autonomie selon le cycle wltp. Enfin, l’homologation a été réalisée avec les jantes 20 pouces, les versions One équipées de jantes 22 pouces perdront quelques dizaines de kilomètres d’autonomie par rapport à l’annonce. Le SUV offre jusqu’à 550 ch en transmission intégrale. Il peut réaliser le 0 à 100 km/h en 3.6 secondes.

Fisker Ocean One // Source : Fisker

Henrik Fisker estime qu’ils auront livré tous les modèles One à la fin du mois de septembre, et que les livraisons de la version Extreme auront débuté en Europe avant cela. Les États-Unis devront par contre patienter encore un peu pour recevoir leurs premiers Fisker Ocean.

La version la plus abordable à 41 900 € à partir d’octobre

Fisker apporte aussi quelques informations sur les autres versions : intermédiaire et entrée de gamme du Ocean. La marque indique que les premiers exemplaires ont été produits dans l’usine autrichienne pour réaliser des essais, y compris routier. Ils serviront également pour l’homologation de ces versions qui n’est apparemment pas encore réalisée.

Production des Fisker Ocean dans l’usine autrichienne // Source : Fisker

La version Ocean Sport à 41 900 €, avec la plus petite batterie et un seul moteur traction, promet quand même une autonomie de 440 km. Celle-ci n’a pas encore été confirmée par les tests officiels d’homologation. Jusqu’à présent la version haut de gamme a fait mieux que les estimations de départ, on peut espérer que cette version abordable surprendra aussi par ses résultats.

Les premières livraisons des finitions Ocean Sport et Ocean Ultra sont actuellement prévues pour débuter à partir du mois d’octobre 2023 en Europe.

Même si les versions les plus haut de gamme s’affichent à des tarifs supérieurs à ceux d’un Model Y de Tesla, l’offre de Fisker reste bien positionnée par rapport à la qualité et aux équipements proposés. Mais c’est désormais surtout la finition Ocean Sport à 41 900 € que l’on attend, car elle s’annonce être une concurrente solide au Model Y propulsion.

