Plus grand marché automobile au monde, la Chine domine l’Europe et les États-Unis sur le secteur des véhicules électriques. Longtemps supplanté, le secteur automobile chinois écrase le reste du monde en 2023. Quels sont ses secrets pour être aussi compétitif sur le segment de l’électrique ?

480 000 véhicules électriques se sont écoulés sur le marché chinois en mai 2023. C’est une croissance de +48 % par rapport à la même période l’année dernière. La part des véhicules électriques représente désormais 27 % des ventes totales de voitures en mai en Chine. En 2022, la Chine a exporté 679 000 véhicules électriques (+120 % par rapport à l’année précédente) et cette tendance n’est pas près de fléchir.

La Chine, leader mondial des véhicules électriques

La percée impressionnante de l’électrique est en grande partie due aux excellentes performances des constructeurs chinois, comme Nio, BYD, XPeng, SAIC, Xiaomi, Geely, Zeekr ou Seres. Les marques chinoises sont nombreuses et pèsent de plus en plus dans le paysage de l’électrique mondial. En 2023, la Chine domine pratiquement tous les niveaux de la chaîne de production des véhicules électriques.

Nio ES7 ou EL7 en Europe. // Source : Nio

Tout s’est passé très vite. Peu nombreux ont été les analystes à prédire que la Chine deviendrait aussi vite un leader mondial dans le domaine. L’une des forces du pays est de dominer autant la chaîne de production que la vente. En 2022, la Chine a enchaîné sa huitième année consécutive en tant que premier marché mondial de l’électrique. Les données officielles de la China Association of Automobile Manufacturers estiment à 6,8 millions le nombre de véhicules électriques vendus sur le marché intérieur.

Une montée en puissance en 20 ans

Il faut remonter au début des années 2000 pour comprendre l’explosion actuelle du marché chinois de l’électrique. À la fin du 20e siècle, l’industrie automobile du pays n’était pas en bonne position. La Chine ne disposait pas non plus de marques puissantes, capables de rivaliser avec les équivalents américains, européens, japonais ou sud-coréens. Ce sont justement ces facteurs qui ont incité la Chine à se concentrer sur un marché de niche, à l’époque.

Le gouvernement a saisi l’opportunité de se lancer sur l’électrique. À l’époque, il s’agissait d’un pari risqué. Avec cette stratégie, la Chine a vu le moyen de se positionner comme un leader mondial dans le domaine des véhicules électriques, de réduire ses émissions polluantes et de ne plus dépendre des pays du Golfe au niveau des importations de pétrole.

Le pays s’est dès lors reposé sur deux atouts dont il disposait : une main d’œuvre abondante et une chaîne d’approvisionnement existante. Quelques incitations gouvernementales plus tard, l’industrie de l’automobile propre était née.

Des constructeurs automobiles déterminés

Environ 120 marques chinoises tentent aujourd’hui de se départager le marché intérieur de l’électrique. Moins de 20 d’entre elles ont dépassé les 50 000 unités produites. En réalité, elles sont même très peu à faire des profits. Selon Wang Chuanfu, le fondateur de BYD, « la guerre des prix est inévitable à ce stade, car l’offre de véhicules électriques est supérieure à la demande ». Certains acteurs vont disparaître, d’autres se renforcer.

L’élégant habitacle de la berline BYD Han. // Source : BYD

Les constructeurs chinois sont aujourd’hui capables de proposer des véhicules électriques haut de gamme à des prix défiant toute concurrence. Le XPeng G6 est, par exemple, affiché à 28 500 euros contre 33 500 euros pour son concurrent direct, le Tesla Model Y (prix de départ sur le marché chinois). La plupart des constructeurs chinois ont d’ailleurs baissé leur prix durant le premier semestre 2023.

C’est le cas de Nio, qui a réduit les tarifs de l’ensemble de sa gamme de 4 000 euros. Même chose pour XPeng et VinFast, qui ont cassé le prix de leurs véhicules de 5 000 euros. « L’ajustement des prix fait partie de notre approche pour rendre les véhicules électriques intelligents accessibles à plus de clients », précise un porte-parole de Xpeng. Selon lui, cela doit permettre à la marque d’augmenter la compétitivité de ses produits. Au passage, Tesla ne fait plus peur aux constructeurs chinois. L’américain a de plus en plus de difficultés à contenter la clientèle locale.

Au fur et à mesure qu’ils débarquent en Europe, les constructeurs chinois donnent aussi des sueurs froides aux marques européennes. En 2023, la part de marché des voitures chinoises électrifiées devrait augmenter de 50 %. Un récent rapport de TrendForce estime que « l’excellent rapport prix/prestations » offert par les véhicules électriques chinois peut être une réponse au contexte de forte inflation qui déferle sur le continent européen actuellement.

Les subventions : la clé du succès ?

Les subventions du Parti communiste chinois ont permis de stimuler l’offre et la demande en Chine. Certaines marques ont vu le jour récemment, motivées par les nombreuses mesures incitatives proposées par le gouvernement. Récemment, la Chine a même remis 66 milliards d’euros sur la table pour aider les consommateurs chinois à s’offrir un véhicule électrique.

Ce montant correspond à une exemption de la taxe à l’achat (30 000 yuans par véhicule ou 4 000 euros) en 2024 et 2025. Il y a aussi une exonération à hauteur de 50 % de cette même taxe pour 2026 et 2027.

Depuis 2014, le pays a mis plus de 25 milliards d’euros de mesures fiscales en place pour soutenir le marché, selon le vice-ministre des Finances Xu Hongcai. L’aide de 66 milliards d’euros annoncée pour les quatre années à venir correspond au montant le plus élevé jamais atteint. Des incitations fiscales qui placent les véhicules propres au premier plan de la croissance chinoise.

La Chine a pris sa revanche avec l’industrie des voitures électriques. Aujourd’hui, le pays domine la production et détient d’immenses réserves de terres rares. Il lui reste maintenant la tâche de conquérir l’Europe, une stratégie déjà bien enclenchée.

