Les débuts de Vinfast à l’international ne sont vraiment pas un long fleuve tranquille. Outre les retards et les rappels, l’efficience médiocre et les premières impressions à bord sont désormais pointées du doigt.

Les premiers SUV du constructeur vietnamien ont été livrés aux clients américains un peu plus tôt dans l’année, alors qu’ils n’arriveront que cet été en Europe. Les premiers retours sont donc scrutés pour voir ce qu’il s’en dit, et les critiques sont assez nombreuses. Parmi les sujets sur lesquels le Vinfast VF 8 ne s’illustre pas vraiment, il y a celui de l’autonomie, et donc des consommations.

Rien ne sert de mettre de grosses batteries, si c’est pour en obtenir une autonomie bien inférieure à la moyenne. Cet article de MotorIllustrated, même s’il contient des erreurs de données, a eu le mérite d’attirer l’attention sur les consommations bien trop élevées de ce nouvel entrant sur le marché des véhicules électriques.

Des consommations excessivement élevées

Les premiers modèles du VF 8 livrés aux clients américains disposent d’une batterie d’une capacité de 82 kWh, ce qui peut déjà être considéré comme une grande batterie. Selon les normes américaines (EPA), les autonomies officiellement homologuées sont les suivantes :

207 miles ou 333 km pour la version éco

191 miles ou 307 km pour la version plus puissante

Reveal à Los Angeles des VinFast VF 8 & 9 // Source : Vinfast

Cette première batterie intégrée au VF8 semble avoir un sacré problème de densité. Si l’on compare à quelques modèles concurrents en configuration à transmission intégrale :

ID.4 AWD Pro (77 kWh) : 255 miles ou 410 km

BZ4X (65 kWh) : 228 miles ou 366 km

Model Y Grande autonomie (75 kWh) : 330 miles ou 531 km

Il ne faut pas bien longtemps pour observer qu’avec des batteries moins grandes, beaucoup d’autres SUV, pas toujours connus pour être les plus efficients, font déjà bien mieux. Il n’est pas toujours évident de comparer les autonomies avec des capacités de batteries différentes. Alors pour pousser la comparaison un peu plus loin, on a converti les chiffres pour donner la distance parcourue en miles pour 1 kWh de batterie :

Modèle Autonomie en miles Batterie en kWh Ratio miles pour 1 kWh Vinfast VF 8 eco 191 82 2.32 Vinfast VF 8 plus 207 82 2.52 Tesla Model Y Long Range 330 75 4.40 VW ID4 255 77 3.31 Toyota BZ4X 228 65 3.58 Nissan Ariya 304 87 3.49 Ford Mustang Mach-e GT 270 91 2.96 Ford F-150 lightning 320 / 240 131 / 98 2.44 BMW iX 305 105 2.90 Hummer EV 329 212 1.55

Sur ce ratio, on peut constater que le Vinfast VF 8 tourne autour des résultats du pickup Ford F-150 lightning, ce qui n’est pas vraiment une position enviable. Le SUV vietnamien est par contre très loin du Model Y Grande Autonomie.

Il est également possible de comparer les données de consommations homologuées par l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (EPA). Il s’agit par contre de kWh par miles et non par kilomètres selon leur cycle américain, un peu plus stricte que celui WLTP :

Modèle Consommation américaine Vinfast VF 8 eco 42 kWh/100 mi Vinfast VF 8 plus 39 kWh/100 mi Tesla Model Y Long Range 28 kWh/100 mi VW ID4 34 kWh/100 mi Toyota BZ4X 32 kWh/100 mi Nissan Ariya 33 kWh/100 mi Ford Mustang Mach-e GT 40 kWh/100 mi Ford F-150 lightning 48 kWh/100 mi BMW iX 41 kWh/100 mi

À ce jeu, le Vinfast VF 8 se positionne donc proche de gros SUV sportifs ou luxueux comme le BMW iX ou Ford Mustang Mach-e GT (version sportive). Techniquement encore une fois, ce modèle Vinfast est plus proche du gros pickup de Ford que des autres SUV concurrents.

Une nouvelle batterie pour sensiblement corriger le tir

Cette batterie de 82 kWh n’a été implantée que sur les toutes premières séries de VF 8. Il est possible de se demander si la stratégie de vouloir livrer au plus vite était la bonne à adopter, tant l’image du modèle risque d’en être écornée à long terme.

Les prochains modèles seront livrés avec une batterie CATL de 86 kWh. Est-ce que cela va révolutionner l’autonomie ? Apparemment, toujours pas. Il y a du progrès, mais l’efficience reste à la traîne :

VF 8 Eco (86 kWh) : 264 miles ou 425 km

VF 8 Plus (86 kWh) : 243 miles ou 391 km

Sur la version Eco, cela rentre un peu plus dans le rang, même si cela reste derrière l’ensemble des concurrents directs. Par contre, la version « Plus » demeure toujours hors course avec des résultats, une nouvelle fois, inférieurs à un pickup ou des énormes SUV.

Les estimations données pour la norme WLTP, donc pour l’Europe, offre des résultats supérieurs : 471 km et 447 km. Sauf que, pour l’heure, il ne s’agit que d’estimations, les modèles européens ne sont pas encore passés à l’homologation, le résultat final pourrait être inférieur à ces promesses.

L’autonomie n’est pas la seule déception

Si une première présentation faite au Vietnam n’avait pas permis de voir les lacunes du modèle, les retours des premiers essais presse réalisés en Amérique du Nord sont assez dures : comportement routier très moyen, bruits divers, aides à la conduite bipant sans arrêt… Les journalistes n’ont pas vraiment été emballés sur cette première version, la jugeant souvent trop immature dans son développement.

Usine de VinFast au Vietnam // Source : Ulrich Rozier pour Numerama

Vinfast aurait certainement dû peaufiner sa copie avant de la lancer sur les marchés internationaux où la concurrence se fait de plus en plus rude. Les ambitions de la marque sont énormes, mais le groupe semble de plus en plus avoir mis la charrue avant les bœufs. D’ici à ce que les modèles arrivent en Europe, certaines corrections auront peut-être apportées au VF 8, cela sera à surveiller avant d’acheter.

