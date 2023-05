Deux véhicules Alpine étaient censés partager une plateforme commune développée avec Lotus, appartenant au groupe chinois Geely. Néanmoins, ce projet ne serait plus forcément à l’ordre du jour.

Quelques jours après la présentation de l’Alpine A290 bêta, il se murmure sur Automotive News Europe, le 19 mai 2023, que le constructeur français aurait changé ses plans concernant d’autres modèles à venir dans sa gamme. La future A110 électrique et un grand SUV/crossover devaient partager des bases communes avec Lotus. La marque française pourrait finalement développer ses véhicules de manière autonome.

Ces bruits de couloir vont un peu à l’encontre du discours d’Alpine en ce début 2023. Ils ne sont pas encore confirmés par les marques. Mais, vraisemblablement, la rumeur est assez réaliste.

Alpine suffisamment autonome pour travailler seul

Les deux premiers modèles siglés Alpine doivent reposer sur des plateformes du groupe Renault : à ce niveau-là, les rumeurs ne changent pas la donne. La prochaine A290, que l’on a pu découvrir sous les traits d’un concept réussi le 10 mai, sera la première à voir le jour en partageant la plateforme de la future Renault 5.

Alpine A290 bêta. // Source : Alpine

Dans le calendrier des sorties, le modèle suivant sera un petit crossover électrique qui reposera sur la même plateforme que les Renault Mégane e-tech et Nissan Ariya. Il est prévu pour 2025.

La première plateforme commune avec Lotus devait intervenir en 2027, avec la nouvelle Alpine A110 100 % électrique. Une plateforme que l’Alpine pourrait partager avec l’équivalent d’une Lotus Elise électrique, soit des modèles sportifs et « légers » qui correspondent vraiment aux ADN des deux marques. Cependant, depuis, Alpine a déjà montré qu’il pouvait rendre électrique son Alpine A110 avec le concept E-Ternité, exposé par la marque lors du Mondial de Paris. Ce véhicule n’était pas qu’un concept statique, mais bien un démonstrateur roulant qui procure de bonnes performances selon les premiers retours.

Selon les sources qui ont fait fuiter l’information, les ingénieurs du constructeur automobile français disposent d’une expertise suffisante pour fabriquer la plateforme. C’est en 2021 que Renault avait annoncé une collaboration avec Lotus pour la remplaçante de l’A110. Depuis, beaucoup de choses ont évolué chez Alpine. Pour l’aspect technique, on ne doute pas que les équipes d’Alpine sont en mesure de concevoir leur propre base technique. Cependant, un autre élément rentre dans l’équation : le budget de développement.

Partager une plateforme permet de faire baisser les coûts de production

Le nerf de la guerre pour le développement d’un véhicule électrique reste l’argent. Si développer une voiture électrique coûte cher, alors le modèle vendu au client sera cher. Mais, si le véhicule affiche un prix trop élevé, il ne trouve pas réellement sa clientèle. C’est déjà ce qui s’est passé avec l’Alpine A110 thermique, qui a rencontré ses fans en France, mais un peu moins à l’étranger. Au-delà de 60 000 €, entre un SUV familial électrique et un coupé sportif, on sait ce qui se vendra en nombre suffisant et ce qui restera de petits volumes.

En partageant une plateforme commune, les constructeurs partagent aussi les coûts : c’est du gagnant-gagnant. C’est donc un pari assez osé pour l’A110, peut-être un peu moins pour le développement du SUV/Crossover également prévu avec Lotus.

Futur de la gamme Alpine. // Source : Groupe Renault

Alpine a déclaré que les discussions n’étaient pas closes entre les deux constructeurs. Le groupe chinois aurait d’autres projets dans les tuyaux avec le groupe Renault, de toute manière.

