EV Clinic recommande aux clients de fuir les voitures électriques du groupe Stellantis. L’entreprise spécialisée dans la réparation de véhicules électriques a décidé de régler ses comptes publiquement et elle n’y va pas avec le dos de la cuillère.

Le spécialiste de la réparation de véhicules électriques, EV Clinic, n’a pas pour habitude de ménager les sentiments des constructeurs automobiles. L’entreprise dénonce régulièrement les malfaçons et les secrets enfouis au fond des packs batteries des véhicules. Mais le 30 octobre, l’entreprise s’est fendue d’un message sur X (ex-Twitter) particulièrement acide envers le groupe Stellantis et ses voitures électriques.

« Si vous conduisez un véhicule Stellantis, que Dieu vous vienne en aide », c’est par ces quelques mots que commence le coup d’éclat d’EV Clinic. L’entreprise a décidé de régler ses comptes publiquement avec les véhicules produits par Stellantis, et ce message n’est apparemment que le premier d’une série, car EV Clinic a encore beaucoup à dénoncer. Rappelons que le groupe Stellantis compte 14 marques dont Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Jeep…

« Stellantis produit de la camelote »

Forcément, les propos d’EV Clinic peuvent paraître excessifs, mais on ressent à travers eux une exaspération profonde des équipes qui font face à un mur dès qu’il s’agit de Stellantis. « Il s’agit d’un groupe totalement irresponsable qui produit de la camelote, tout comme ses fournisseurs. Le niveau d’ingénierie ridicule de ces véhicules frise la folie » et d’ajouter : « Nous connaissons déjà le genre d’ordures sur roues que ce groupe produit en diesel, essence et hybride, mais ce qu’il fait avec les VE est impardonnable. »

L’entreprise dénonce ainsi aussi bien la qualité des véhicules, des composants intégrés que les difficultés qu’ils rencontrent pour pouvoir obtenir les informations, les accès et les pièces pour faire les réparations, laissant des clients de longs mois sur le carreau. EV Clinic a ainsi un DS3 eTense avec 23 000 km au compteur qui est immobilisé pour réparation depuis 20 mois, sans solution. Ce véhicule fait notamment l’objet du second épisode des tweets contre Stellantis.

Encore une panne irréparable sur un modèle Stellantis // Source : EV Clinic

Un accès au « droit de réparer » bafoué par le groupe

EV Clinic dénonce un non-respect flagrant du droit européen. L’assistance ne répond pas, les réparateurs indépendants n’ont pas accès ni aux documentations techniques, pas plus qu’aux schémas, logiciels, mises à jour et aux pièces détachées. Les marques ne donnent pas suite aux demandes d’accès des réparateurs indépendants, alors qu’ils ont obtenu ces accès en moins de 24 h de Tesla ou BYD.

Néanmoins, les techniciens EV Clinic ne sont pas les seuls à rencontrer des difficultés pour pouvoir faire des réparations. Les centres de service agréés par Stellantis n’ont pas plus de moyens pour aider les techniciens à localiser les défauts et ceux-ci en viennent souvent à remplacer aveuglément des composants aux frais du propriétaire par manque de formation.

Si votre charge en Type 2 ne fonctionne plus, jetez votre voiture

En voulant régler une panne récurrente bloquant les possibilités de recharge en Type 2 sur les modèles Stellantis, EV Clinic a repéré à quel point certains composants électroniques étaient « conçus de manière catastrophique et irréparable ». Le même module contient par exemple 8 cartes différentes, qui ne sont pas réparables individuellement et qui compliquent la tâche pour trouver l’origine exacte de la panne.

Panne du module de charge // Source : EV Clinic

Dans le cas de cette panne, EV Clinic précise : « Ni nous, ni le centre de service agréé ne pouvons réparer ce défaut. » Il vaut mieux envisager de racheter une autre voiture électrique d’un autre groupe conclut l’entreprise.

