L’Alpine A290, la version plus sportive de la Renault 5, entame sa commercialisation avec un tarif à partir de 37 800 €. Peut-elle s’imposer sur le marché des voitures électriques un peu sportives ?

Comme sa cousine la Renault 5, l’Alpine A290 suscite de l’intérêt auprès des amatrices et amateurs du genre. Mais est-ce que la marque Alpine va réussir à séduire les potentiels clients pour qu’ils passent commande en nombre ? Rien n’est moins sûr. C’est une question qui trouvera sa réponse lors des premières livraisons en 2025. En attendant, la marque vient d’ouvrir , le 30 juillet, le configurateur de sa citadine sportive électrique.

À la différence de la Renault 5, qui ne propose toujours que ses deux finitions les plus haut de gamme à la commande, Alpine tente une approche différente avec cinq finitions différentes dès l’ouverture des ventes.

Organisation et tarifs de la gamme Alpine A290

La gamme A290 va reposer essentiellement sur quatre finitions différentes :

A290 GT : à partir de 38 700 €

A290 GT Premium : à partir de 41 900 €

A290 GT Performance : à partir de 41 700 €

A290 GTS : à partir de 44 700 €

Alpine A290 // Source : Alpine

Les versions GT et GT Premium sont équipées de la même motorisation affichant une puissance de 130 kW (180 ch). Avec la batterie de 52 kWh, le modèle peut réaliser jusqu’à 380 km wltp. Le 0 à 100 km/h se fait en 7,4 secondes et la vitesse maximale est bridée à 160 km/h. L’écart de prix se justifie ensuite sur des éléments esthétiques et des équipements supplémentaires pour la déclinaison Premium.

Les versions GT Performance et GTS sont pourvues d’une puissance de 160 kW (220 ch), avec un couple de 300 Nm au lieu de 285 Nm. Le modèle est équipé de la même batterie de 52 kWh, mais l’autonomie wltp est légèrement inférieure avec 364 km. Le 0 à 100 km/h gagne une seconde, soit 6,4 secondes, et la vitesse maximum est limitée à 170 km/h.

Pour accompagner le lancement du modèle, Alpine met en vente une série limitée de 1 955 exemplaires de son A290, nommée Première Édition et commercialisée à partir de 46 200 €.

Alpine A290 Première Édition Beta // Source : Alpine

Quelle concurrence pour cette A290 ?

À la différence du segment saturé des SUV électriques, il n’y a pas encore de grosse concurrence sur le créneau des citadines électriques sportives. Il n’y a pas non plus vraiment de grosse clientèle pour ces versions. Pour l’instant, le seul modèle commercialisé dans un esprit identique est l’Abarth 500e.

Ce modèle ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie en termes de taille : 3,65 m pour l’italienne, contre 3,99 m pour la française. Il en va de même pour les performances : une puissance de 114 kW et une batterie de 42 kWh pour la 500e, contre 130 ou 160 kW et 52 kWh de capacité de batterie pour l’A290. Cependant, le positionnement à la fois un peu plus premium et sportif va aller taquiner le même type de clientèle, surtout du côté du tarif puisque l’Abarth 500e débute à partir de 36 900 € contre 38 700 € pour l’A290.

Espérons quand même que l’Alpine fera un peu mieux que l’Abarth pour s’imposer face à sa cousine Renault 5. En France, l’Abarth 500e ne représente que 8,2 % des immatriculations de la famille des 500e électriques (Fiat et Abarth). Les données d’immatriculations indiquent en plus que près de 35 % de ces immatriculations de véhicules l’ont été par des concessions. Cela pourrait démontrer un intérêt mitigé des clients pour ce genre de modèles. L’Alpine devrait faire mieux, enfin, tant que d’autres modèles ne viennent pas chasser sur la même clientèle.

Abarth 500e 2023 // Source : Abarth

Stellantis a déjà annoncé plusieurs modèles à connotations sportives : Alfa Romeo Junior Veloce, Abarth 600e et Lancia Ypsilon HF. L’Abarth n’affichera que 240 ch, mais l’Alfa Romeo ainsi que la Lancia disposeront de 280 ch de puissance. Tous ces modèles seront sensiblement plus grands : 4,17 m pour les 600e et Junior, mais tous restent particulièrement adaptés à un usage urbain. Ces trois modèles sont équipés de la même batterie de 54 kWh brut, soit 51 kWh utilisable. Les prix devraient être un peu supérieurs à ceux de l’Alpine A290, ce qui est une bonne nouvelle pour la Française.

Enfin, le client qui cherche la polyvalence et la performance dans une seule et même voiture électrique, pourra être tenté de passer sur une berline compacte sportive (ou petit crossover). Des modèles électriques comme la MG4 Xpower, la Smart #1 Brabus ou la Volkswagen ID.3 GTX sont aussi commercialisés dans la même fourchette de prix comprise entre 40 000 et 47 000 €. De quoi semer le doute.

