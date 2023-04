[Deal du Jour] Ne vous laissez plus surprendre par l’autonomie de votre trottinette électrique. Avec sa puissante batterie, la F40I de Segway Ninebot ne vous laissera pas tomber à mi-parcours. Et elle est actuellement en promotion. Avec l’interdiction des trottinettes en libre-service à Paris votée récemment, cette réduction est plutôt la bienvenue pour continuer de se déplacer librement dans la capitale comme partout ailleurs.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Ninebot-Segway ?

La trottinette électrique Ninebot Segway F40I, est vendue au prix de 649 € sur le site officiel de la marque. Elle est en ce moment proposée sur Amazon au prix de 569 €.

C’est quoi, cette trottinette électrique ?

Le design de la F40I est classique, mis à part ses quelques éléments en orange qui dénotent du noir mat du cadre. Une petite touche d’originalité bienvenue qui accompagne des lignes sobres, pour un ensemble robuste, qui donne une forte impression de solidité. L’éclairage est constitué d’un feu de freinage à l’arrière et d’une lumière LED de 2,1 W à l’avant. La présence de clignotants avant et arrières est bienvenue et permet de prendre les virages en toute sécurité. Côté sécurité d’ailleurs, les pneus et le freinage sont au point. Ce dernier passe par deux freins indépendants : le frein avant électronique et le frein à disque arrière. Petit plus, les roues transforment l’énergie capturée lors du freinage en puissance qui alimente ainsi la batterie.

Les pneus à tubules de 10 pouces, quant à eux, rendent la conduite plus douce, surtout en l’absence d’amortisseurs. Ils sont auto-cicatrisants grâce à une couche de gelée présente à l’intérieur, et résiste donc plus à l’usure que des pneus traditionnels. Contrairement à d’autres trottinettes présentes sur le marché, la Ninebot-Segway n’est pas certifiée pour résister aux intempéries, même si la conduite sur route mouillée peut se faire, si vous n’avez pas d’autres choix. Si vous êtes amené à prendre le bus ou le métro avec, son poids de presque 18 Kg peut être handicapant, mais son système de pliage est rapide et facilite son transport.

La F40I se plie facilement // Source : Ninebot Segway

La trottinette de Ninebot Segway est-elle une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire pour une trottinette fiable et bien conçue. La puissance nominale de 350 W du moteur permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Sa puissance maximale de 625 W vous aidera à franchir des pentes en théorie jusqu’à 20 %. En théorie, car dans les faits, en fonction du type de route, de la météo et du poids du passager, la F40I aura plus ou moins du mal à gravir des pentes à une vitesse raisonnable. Trois modes, accessibles d’un simple clic, sont présents pour adapter l’engin à votre style de conduite. Le mode Sport vous aidera justement dans les pentes les plus raides, tandis que le mode Eco booste l’autonomie, mais se traîne à un petit 15 km/h. Le mode Standard est un bon compromis et le mode que vous utiliserez sans doute le plus, surtout si vous circulez principalement en ville.

Niveau autonomie d’ailleurs, la batterie de 367 Wh promet jusqu’à 40 km de trajet en une seule charge. Une autonomie sur le papier qui dépend, encore une fois, de nombreux facteurs tels que le mode de conduite, la météo ou la route. Néanmoins, la F40I assure facilement une utilisation d’une journée, trajet aller-retour compris. Comptez un peu plus de 6,5 heures pour la recharger. Enfin, vous pourrez connecter votre trottinette en Bluetooth, via l’application Segway-Ninebot dédiée. Plutôt dispensable, l’appli vous permet d’avoir un œil sur l’autonomie restante ou le trajet parcouru.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre article sur l’interdiction des trottinettes électriques en libre-service à Paris

👉 Découvrez deux autres excellents modèle de trottinettes électriques

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.