La mairie de Paris organisait un référendum ce dimanche 2 avril pour déterminer le futur des trottinettes en libre-service. Les habitants de la capitale ont massivement voté pour l’interdiction.

« Pour ou contre les trottinettes en libre-service à Paris ? » C’était la question à laquelle les Parisiens et les Parisiennes ont répondu le 2 avril 2023 dans le cadre d’un référendum organisé par la ville. Et la réponse est claire : près de 90% des votants ont voté pour l’interdiction des trottinettes.

Anne Hidalgo, la maire de Paris, s’était engagée à respecter le résultat du vote, l’interdiction des trottinettes devrait donc bien avoir lieu. Elle n’aura cependant pas lieu immédiatement, mais au 1er septembre 2023, date de fin du contrat que la mairie a passé avec les opérateurs.

Les trottinettes électriques en libre-service vont être interdites à Paris // Source : Unsplash / Jonas Jacobsson

Les trottinettes en libre-service vont donc disparaître des rues parisiennes très bientôt, au grand dam des opérateurs. Lime, Dott et Tier, qui gèrent ensemble près de 15 000 trottinettes dans la capitale, avaient pourtant misé sur plusieurs campagnes de communications pour éviter ce résultat. Les opérateurs avaient tout d’abord offert des « minutes de ride » aux utilisateurs en amont du vote. Une manœuvre qui avait été critiquée, et qui avait été décrite par David Belliard, l’adjoint au maiar en charge de la mobilité, comme de l’achat de votes.

La semaine avant le vote, les opérateurs ont également organisé une campagne de communication sur TikTok. Avec l’aide de plusieurs influenceurs, les opérateurs ont voulu mettre en avant les avantages des trottinettes, parlant même d’une « catastrophe » si la mairie les interdisait. Les deux opérations n’ont pas suffi.

Paris n’est pas la première ville à interdire les trottinettes électriques en libre-service. Montélimar a interdit ces véhicules de son centre-ville en décembre 2022, et Nice, Toulouse et Villeurbanne ne les ont jamais autorisés à s’implanter. En Espagne, en 2018, Barcelone a proscrit entièrement les trottinettes électriques en libre-service, et seules sont autorisées celles à usage personnel.

