En quelques heures, la vidéo d’une Citroën Ami se renversant dans les rues de Monaco a fait le tour des réseaux sociaux. La scène soulève des inquiétudes sur la sécurité du modèle pour des adolescents sans permis. Doit-on vraiment s’inquiéter ?

Une Citroën Ami s’est retournée dans l’un des virages les plus célèbres de Monaco, le samedi 11 mars 2023. Les nombreuses vidéos tournées sous différents angles ont envahi les réseaux sociaux et ont rapidement été relayées. L’accident est particulièrement surprenant, parce qu’il implique une voiture sans permis, bridée à 45 km/h.

Entre les différentes moqueries, quelques inquiétudes au sujet de la sécurité du modèle se font entendre. La Citroën Ami serait-elle dangereuse ? Pas réellement, si on l’utilise correctement.

Un virage de Monaco à appréhender avec prudence

L’accident s’est déroulé au niveau d’une épingle, devant l’hôtel Fairmont de Monaco. Le virage est très connu par les amateurs de Formule 1 et d’autres sports mécaniques. C’est le virage le plus lent du circuit, et pour cause, c’est l’un des plus dangereux par son tracé.

Cet emplacement de la ville est très apprécié des « car spotters », qui viennent y observer le passage des voitures de luxe. Il y a donc régulièrement du monde pour photographier et filmer ce qui se passe. C’était aussi le cas ce samedi vers 18h, ce qui a permis d’avoir des vidéos sous différents angles.

Ptdrrr non c’est trop la pic.twitter.com/LS8wHaX3EI — IDIOTS DU VILLAGE (@_IDVL) March 12, 2023

Le véhicule s’est rapidement fait remarquer par les personnes présentes : la Citroën Ami a fait plusieurs aller et retour sur cette portion de rue en prenant toujours plus de risques. Le dernier passage était probablement celui de trop. Le jeune conducteur de 16 ans, selon le quotidien Monaco Matin, a perdu le contrôle de l’engin. Le quadricycle s’est retourné et a frappé les plots verticaux sécurisant le trottoir. L’engin s’est ensuite immobilisé sur le flanc au milieu de l’épingle avec ses deux passagers de 16 et 22 ans à bord. L’incident a nécessité l’intervention des pompiers et de la police.

Un comportement inapproprié avec une Citroën Ami

On a pu l’observer sur différentes vidéos, le conducteur de l’Ami a réalisé plusieurs passages en forçant les limites de l’engin. En montée, le véhicule était déjà passé sur 3 roues à la fin de l’épingle. Un peu avant, le conducteur avait tenté de faire drifter la Citroën Ami dans une précédente descente, manquant de peu d’emboutir le véhicule le précédant.

Au moment de l’accident, on note bien que la Citroën Ami n’a pas ralenti à l’approche de l’épingle, les dures lois de la physique se sont donc appliquées. Dans son élan, l’engin s’est retrouvé sur 2 roues, avant que le virage ne se referme, il a alors fini sa course sur le flanc du côté passager. Les plots verticaux du trottoir ont probablement évité que cet accident ne fasse plus de blessés, puisque la Citroën Ami a rebondi dessus.

Le conducteur a voulu tester les limites de l’Ami, et les a trouvées. Il ne s’agit pas d’un accident causé par un conducteur inexpérimenté, qui aurait involontairement perdu le contrôle du véhicule.

Citroën Ami n’est pas exempte de défaut pour autant

Dans le cas présent, l’accident est causé par un jeune conducteur imprudent. Néanmoins, l’Ami est quand même connue pour sa tenue de route peu exemplaire. Le centre de gravité de la Citroën Ami n’est pas assez bas pour maintenir ses 4 roues au sol dans certains virages rapides ou sur les ronds-points serrés. Plusieurs Citroën Ami ont fini couchées dans des ronds-points pris un peu trop vite.

La position des fines roues, la répartition des masses et l’absence de béquille électronique n’aident pas le conducteur novice à ne pas renverser le véhicule, s’il n’anticipe pas cette prise de roulis importante du quadricycle. Or, c’est avec des cours de conduite et de l’expérience que l’on peut apprendre à éviter ces situations. Ce phénomène n’est pas réservé à Citroën Ami. Beaucoup de quadricycles à moteur ne pourraient pas réussir un test de l’élan, comme le font les voitures.

Citroen Ami. // Source : Louise Audry pour Numerama

Normalement, en circulant à vitesse réduite, les risques sont abaissés, mais ils ne sont pas nuls pour autant avec une voiture aussi haute que large. Faudrait-il un minimum d’apprentissage avant de laisser le volant de ces véhicules à des novices ? Probablement. On peut l’observer sur de nombreuses vidéos, le manque de formation pose des problèmes pour les manœuvres de stationnement et pour acquérir les bons réflexes de conduite. Avant de mettre le véhicule dans les mains d’un adolescent, il est bon de l’accompagner pour donner des bases de la conduite ou de confier cette tâche à un professionnel.

