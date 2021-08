Tesla a amélioré son assistance pour le parking automatique. Les nouvelles Model S peuvent désormais se garer seules, sans obstacles pour se repérer, grâce aux caméras.

Tesla a récemment pris la décision de supprimer les radars de ses voitures, estimant que toutes les données emmagasinées par son Autopilot sont suffisantes pour miser uniquement sur des caméras (et des capteurs ultrasoniques). Par conséquent, de plus en plus de fonctionnalités vont évoluer pour tirer profit de cette évolution. Comme l’explique Electrek dans un article publié le 10 août, les nouvelles Model S peuvent désormais s’appuyer sur les caméras pour se garer seules.

Le hacker connu sous le pseudo Green a pu tester cette fonctionnalité sur une ancienne Model S (grâce à quelques modifications). Dans un tweet vidéo diffusé le 10 août, on peut voir l’assistance en action, avec un rangement en marche arrière parfaitement géré par l’Autopilot. Certains trouveront que la vitesse est un peu faible, mais, au moins, la voiture est parfaitement centrée sur sa place. « C’est basé sur les caméras (contrairement à l’assistance avec les capteurs ultrasoniques), donc elle peut utiliser le marquage au sol et centrer un peu mieux la voiture », note l’intéressé.

Well, tested the new "Tesla autopark" that Tesla only deploys to refresh model S for whatever reason now.

It is camera based (unlike previous ultrasonic-only implementation) so it can use just drawn parking lines and also centers in them rather good unlike the USS version pic.twitter.com/ZTi7Q4VAEN

