Certains Model Y de Tesla en provenance de Chine sont désormais équipés d'un processeur AMD. C'est la deuxième voiture du constructeur à en bénéficier.

Tesla semble s’être trouvé un nouveau partenaire pour faire évoluer ses voitures. En début d’année, il a dévoilé une nouvelle Model S et un nouveau Model X. Elles sont équipées d’un processeur AMD pour l’infodivertissement, ce qui fait dire au constructeur qu’elles sont aussi puissantes qu’une PS5 (pour faire tourner des jeux vidéo ambitieux, comme Cyberpunk 2077). Et, selon les informations publiées par Electrek le 26 novembre, c’est désormais au tour de certains Model Y en provenance de Chine d’en bénéficier.

Tout porte à croire que AMD va fournir de plus en plus de puces à Tesla. Jusqu’à maintenant, la multinationale s’est rapprochée d’entreprise comme AMD et Intel pour gonfler la fiche technique de ses véhicules, qui ont besoin d’un équipement informatique pointu pour gérer les fonctionnalités liées au divertissement. On rappelle que l’écosystème Tesla permet par exemple d’accéder à des applications comme Netflix, YouTube ou encore Spotify. Comme de plus en plus de fonctionnalités sont ajoutées, les voitures ont besoin de plus de puissance.

Model Y Performance was delivered in China today. AMD graphics card included. https://t.co/ICTzYhTjuw pic.twitter.com/qFhwycCJBB — Kelvin Yang (@KelvinYang7) November 25, 2021

Bientôt que des puces AMD dans les voitures Tesla ?

D’un point de vue purement financier, il apparaît logique de voir Tesla se tourner de plus en plus vers AMD : plus de puces dans les voitures signifie plus de puces commandées — un gros volume permet de réaliser des économies d’échelle. L’arrivée sur le marché de Model Y équipés de processeurs Ryzen laisse à penser que la Model 3 finira par être concernée. Cela pourrait constituer l’une des grandes nouveautés des exemplaires assemblés en 2022 (chaque année, des évolutions mineures ou majeures sont apportées).

Tesla a aussi choisi AMD parce qu’il fournit des architectures plus polyvalentes et personnalisables. C’est d’ailleurs pour cette raison que Sony et Microsoft sont partenaires pour les dernières consoles. « Microsoft a choisi AMD pour ses connaissances graphiques et informatiques sans égal, ses capacités en matière de technologies de jeu et son savoir-faire en termes de personnalisation », peut-on lire sur une page de présentation Xbox. Une preuve que AMD peut être un fournisseur de choix au moment de concevoir un produit réunissant des fonctionnalités de divertissement.

Ce passage à l’architecture Ryzen devrait donc s’avérer bénéfique pour les nouveaux propriétaires, quand bien même cela pourrait créer des écarts de performance avec celles et ceux qui roulent en Tesla depuis plusieurs années (comme c’est le cas avec tous les produits tech qui évoluent avec le temps). « Le nouveau Model Y Performance est incroyable avec le processeur AMD Ryzen. Scroller sur la page iQiyi est très fluide ! », commente un propriétaire, cité par Teslarati dans un article publié le 26 novembre. Un gif montre effectivement une expérience de navigation très rapide, avec aucune accroche quand on glisse le doigt sur l’écran.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo