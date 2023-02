Au lancement de leur application, les conducteurs et conductrices de Tesla ont la désagréable surprise d’avoir ce 14 février 2023 une erreur 503 : « maintenance du serveur ».

Depuis 10h ce 14 février 2023, les propriétaires de véhicules Tesla constatent une panne assez longue de l’app sur leur smartphone. Elle affiche une « erreur 503 : serveur en maintenance » depuis plusieurs heures. La panne semble essentiellement concerner les utilisateurs européens. Le service est revenu un temps à la normale, vers 13h, avant que les serveurs cessent de nouveau de répondre, selon downdetector.

Ces derniers temps, Elon Musk s’amuse surtout à jouer avec Twitter. La panne des serveurs Tesla ne peut néanmoins pas lui être attribuée — sauf si l’on découvrait plus tard que la marque a été la cible de représailles informatiques, à la suite de certaines affirmations de son fantasque patron. Avec cette panne, certaines fonctionnalités ne sont plus disponibles. Cependant, il reste toujours possible d’ouvrir et fermer sa voiture à l’aide du Bluetooth, fort heureusement. D’autres services tiers, dépendant de certaines API Tesla de communication avec les véhicules, peuvent aussi être concernés par la panne des serveurs Tesla, cela peu importe votre localisation.

L’erreur 503 sur l’application de Tesla. // Source : Vincent Sergere

Pas de panique si votre app Tesla affiche des données erronées

Comme votre application ne communique plus avec les serveurs, ni avec votre voiture, les informations de votre voiture ne sont plus disponibles depuis l’application. Ne soyez pas surpris si l’autonomie ou la location de votre véhicule sont inexactes.

Les informations seront mises à jour lorsque les serveurs auront repris leur fonctionnement normal.

Des fonctions suspendues le temps de la panne

Toutes les fonctions liées à la prise en main à distance via l’application ne marchent plus en l’absence de réponse des serveurs Tesla :

Le contrôle du mode sentinelle ;

Les actions à distance type klaxon (et autres fantaisies) ;

La planification.

Parfois, il est recommandé à l’utilisateur de vérifier qu’il dispose de la dernière version de l’app sur son smartphone et de rebooter soit l’application, soit la voiture. Dans le cas présent, la manipulation ne sera pas nécessaire. Ce n’est pas une panne concernant votre voiture ou votre app, mais un problème à plus grande échelle avec les serveurs de la marque.

L’app permet toujours de se brancher sur les superchargeurs en tant que « non-tesla »

Pour les conducteurs de voitures électriques qui utilisent l’application de Tesla afin de se charger sur les réseaux de superchargeurs en tant que non-tesla, cela semble normalement fonctionner, a constaté Numerama.

Il n’y a en tout cas pas de messages d’erreurs similaires lorsqu’on lance l’application. Cela laisse à penser qu’il est possible d’utiliser l’application Tesla pour se brancher sur une borne de supercharge et régler sa recharge sans problème apparent.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !