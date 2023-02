Google Maps veut être une vraie alternative pour les conducteurs de voitures électriques en intégrant de nouvelles fonctionnalités, et surtout, un planificateur d’itinéraire qui tient compte de la recharge.

Google vient d’annoncer une série de nouvelles fonctionnalités pour Google Maps. Parmi les annonces du 08 février 2023, Google veut faciliter la vie des conducteurs de voitures électriques. Enfin, uniquement pour les voitures qui sont équipées du système Android automotive ! Au programme pour ces modèles : un planificateur d’itinéraire intelligent, qui prend en compte le temps de charge, ainsi qu’une recherche optimisée des bornes de recharge.

Depuis 2021, Google Maps a déjà amélioré l’intégration des bornes de recharges à son outil de navigation accessible à tous. Il est dommage que ces nouvelles annonces concernent exclusivement les voitures tournant sur l’écosystème Google, comme les Volvo, Polestar ou la Renault Megane e-tech.

Un planificateur qui optimisera les arrêts de recharge

Google va pouvoir prochainement définir l’arrêt de recharge le plus adapté pour minimiser la durée totale du trajet. Un itinéraire tiendra compte à la fois du temps de conduite et du temps de recharge, selon la puissance des bornes disponibles dans les stations proposées. Google tiendra également compte d’autres facteurs pour optimiser l’itinéraire comme : l’état du trafic et les performances d’autonomie (ou de consommation) de votre véhicule.

Planificateur pour voiture électrique de Google Maps // Source : Capture vidéo conférence Google

Google Maps pourrait donc à l’avenir remplacer avantageusement la défaillance de certains constructeurs automobiles qui ne proposent pas de planificateur d’itinéraires intégrant la recharge sur le trajet. Dommage que cette fonctionnalité ne soit pas disponible pour ceux qui utilisent Google Maps sur un smartphone relié à la voiture par Android Auto ou Apple CarPlay. Il s’agit peut-être là d’une étape pour améliorer le système, avant de le diffuser à plus grande échelle.

Des recherches de bornes plus faciles

Google Maps ajoute également deux autres fonctionnalités plutôt utiles :

un filtre pour sélectionner uniquement les bornes ultra-rapides (supérieures à 150 kW)

une indication de la présence de bornes sur les fiches des points d’intérêt (commerces, hôtels, lieux touristiques…)

En lançant une recherche de points de recharge à proximité de votre localisation, vous pourrez filtrer le résultat pour n’afficher que les bornes suffisamment rapides pour faire un court arrêt pour vous recharger. Une fonctionnalité qui existe déjà sur d’autres applications très utiles comme les planificateurs Chargemap, A Better Route Planner ou Chargefinder.

Filtre de recherche de bornes rapides sur Google Maps // Source : Capture vidéo conférence Google

Google s’engage aussi à intégrer la présence de bornes de recharge (lentes ou rapides) directement sur les fiches des lieux concernés sur les résultats de la recherche. Cela permettra plus facilement de choisir entre deux hôtels ou deux restaurants, si vous avez besoin de vous recharger pendant votre escale.

Enfin, Waze intègrera aussi un filtre pour préciser le type de prise dont votre voiture électrique est équipée pour faciliter la recherche de bornes de recharge compatibles.

