Google Maps et Google Search ont désormais une nouvelle fonctionnalité en France : le suivi en temps réel des feux de forêt.

Même s’il est difficile de le percevoir en France après un printemps et un début d’été humide, une des conséquences du dérèglement climatique est la sécheresse des saisons chaudes et l’aggravation des feux de forêt. Dans le nord de la Californie, au 28 juillet 2024, un énorme feu avait consumé 141 640 hectares de forêt, soit à peu près 14 fois la taille de Paris. En 2023, on a recensé en France 2 671 incendies qui ont parcouru 5 292 hectares, d’après la STEM Fire.

C’est pour faire face à ces nouvelles menaces que nos outils doivent s’adapter et augmenter nos chances d’y résister — à défaut de pouvoir les empêcher complètement. C’est pour cela que Google a déployé en Europe, ce 30 juillet 2024, la fonctionnalité de suivi des feux de forêt. Numerama a pu rencontrer l’équipe en charge du projet lors d’une visioconférence.

La France et Monaco font partie des pays qui pourront recevoir ce nouveau type d’alertes dans Google Maps et dans la recherche Google. La liste complète des nouveaux pays est la suivante :

Andorre

Bosnie-Herzégovine

Croatie

Chypre

France

Grèce

Italie

Kenya

Monaco

Monténégro

Portugal

Rwanda

Slovénie

Espagne

Turquie

Le suivi en temps réel des feux de forêt sur Google Maps, comment ça marche ?

Pour donner une information en temps réel, Google s’appuie sur deux éléments techniques : l’imagerie par satellite en orbite basse et des programmes de machine learning. Dans un premier temps, Google va chercher les images des satellites depuis plusieurs sources, afin de garder une vue en temps réel de la situation.

Ces images étant très larges, parfois de la taille d’un continent, et n’étant pas forcément en temps réel (le temps qu’un satellite repasse sur la zone), une IA prend le relai et va analyser les différences entre les 3 dernières images reçues depuis les satellites. C’est elle qui va faire une première analyse de la situation et estimer où en est le feu.

Une seconde IA va compiler ces résultats et appliquer des bordures virtuelles aux feux de forêts. Cela permet de créer une zone rouge sur les cartes, qui évolue avec le feu et s’enrichit à mesure que la situation évolue. L’animation ci-dessous montre comment le système fonctionne et comment il met à jour les cartes en temps réel.

Cette méthode est complètement transparente pour l’utilisateur, qui sera uniquement prévenu quand il fait des recherches sur Google sur un lieu touché par les flammes ou qu’il cherche un trajet sur Google Maps. Quand un feu est confirmé, vous pourrez voir la zone associée sur Google Maps. De même, quand vous entrez un trajet qui traverse une zone incendiée, vous pourrez avoir une alerte, comme sur la capture ci-dessous.

Alerte d’un feu de forêt sur Google Maps // Source : Montage Numerama

Évidemment, impossible de souhaiter à qui que ce soit d’avoir à utiliser cette fonctionnalité bientôt en France. Mais elle pourrait servir également à l’étranger : contrairement aux informations locales, à la télévision ou à la radio, les informations sur les feux fournies par Google Maps seront toujours dans la langue de l’utilisateur.

C’est donc un autre moyen de toucher plus de monde et de mieux protéger les utilisateurs et utilisatrices. D’après Google, la première semaine de juillet, 1,4 million de personnes ont vu des informations sur les feux de forêt via ce service, qui peut aussi arriver par une notification, en Europe et en Afrique. Pensez à mettre à jour Google Maps sur vos appareils mobiles pour en profiter.

