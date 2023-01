Tesla a franchi un nouveau cap dans son histoire. En 2022, la barre du million de voitures livrées en une seule année calendaire a été dépassée. Un objectif qui avait été manqué de peu en 2021.

En 2021, Tesla a livré 936 172 voitures, un record, certes, mais insuffisant pour remplir l’objectif du million. On s’attendait à ce qu’il soit rempli en 2022, et c’est effectivement le cas. Lors du dernier trimestre de l’année, le constructeur a livré 405 278 véhicules 100 % électriques, a-t-il annoncé dans un communiqué publié le 3 janvier. Au total, sur l’année, le volume grimpe à 1 313 851 — soit un contrat rempli haut la main.

Ces différents chiffres constituent des records supplémentaires à l’actif de Tesla, alors que l’année 2022 n’a pas été de tout repos. Entre le comportement d’Elon Musk, plus occupé par son rachat de Twitter, et les difficultés liées à l’industrie (pénuries, fermetures temporaires des usines), le constructeur américain s’en sort très, très bien. Même si certains analystes s’attendaient à ce que 2022 finisse mieux pour Tesla.

Tesla Model 3 (2022) // Source : Maxime Claudel pour Numerama

1 313 851 voitures Tesla livrées en 2022

Comme on peut s’y attendre, les voitures les plus abordables portent les ventes de Tesla. Lors du quatrième trimestre, la Model 3 et le Model Y pèsent pour près de 96 % des livraisons. La Model S et le Model X, qui ont été rafraîchis il y a quelques mois avec un nouvel habitacle et une version Plaid ultra-puissante, restent des modèles réservés à une niche.

Les dernières livraisons annuelles Tesla :

Année Volume Évolution 2022 1 313 851 + 40 % 2021 936 172 + 87 % 2020 499 500 + 36 % 2019 367 500 –

Que valent ces 1 313 851 voitures livrées face aux autres constructeurs ? Ce chiffre peut s’avérer assez dérisoire quand on compare, par exemple, aux performances du Groupe Volkswagen. En 2021, le géant allemand de l’automobile a livré 8 882 000 voitures. Mais c’est un chiffre à nuancer : le Groupe Volkswagen réunit plusieurs marques différentes et propose aussi des véhicules thermiques (qui restent très populaires pour nombre de conductrices et conducteurs). Et si on s’intéresse seulement au segment électrique, alors Tesla est largement devant : en 2021, le Groupe Volkswagen n’a livré que 452 900 véhicules 100 % électriques. Soit deux fois moins que Tesla sur la même période, malgré un catalogue bien plus large.

Quant à Toyota, il a vendu 9 615 157 voitures dans le monde entre janvier et décembre 2021. Et il en était déjà à 4 699 020 rien qu’au premier semestre de 2022. Bref, en dépit de ses records encourageants et d’une progression à souligner, Tesla reste un petit acteur du marché automobile au global.