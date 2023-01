[Deal du Jour] Le service de télépéage du groupe VINCI Autoroutes propose l’abonnement et le badge Ulys Classic gratuitement, pendant un an. Si vous vous déplacez régulièrement en France, la formule Ulys Classique proposée ici est idéale.

C’est quoi, cette offre Ulys Classique ?

Le badge télépéage Ulys vous permet d’emprunter les voies de télépéages sans avoir à ouvrir votre vitre pour payer et prendre un ticket. Un gain de temps considérable et un stress en moins. Si vous l’utilisez une fois dans le mois, vous payez 2 € d’abonnement. Lorsque vous ne l’utilisez pas, vous ne payez rien.

En ce moment, le badge Ulys ne vous coutera rien, même si vous l’utilisez. L’abonnement est en effet offert pendant 12 mois, et passé cette période, il reviendra à son prix normal de 2 € par mois, si vous l’utilisez. C’est une offre sans engagement.

C’est quoi, ce badge Ulys ?

Ulys est une solution de télépéage proposée par Vinci Autoroutes. Ce petit boîtier s’installe sur le pare-brise, à gauche ou à droite de votre rétroviseur et n’a pas besoin d’alimentation. Plusieurs formules sont disponibles pour en profiter. Vous payez bien évidemment toujours le péage et seul l’abonnement au service de télépéage fait partie de l’offre Ulys. La formule Ulys Classic est habituellement facturée 2 euros par mois, seulement lorsque le badge est utilisé au moins une fois dans le mois.

Le badge fonctionne aussi dans plus de 500 parkings équipés en France, afin de payer facilement vos stationnements. Vous pourrez aussi profiter des avantages d’Ulys sur toutes les autoroutes d’Espagne et du Portugal pour 2 € de plus par mois, et sur les autoroutes d’Italie pour 2,40 € supplémentaires.

Il existe plusieurs formules d’abonnement // Source : Ulys

Est-ce que ce badge pour télépéage Ulys est intéressant ?

Si vous utilisez souvent votre véhicule sur autoroute et que vous ne voulez pas vous embêter au péage, alors oui, c’est une très bonne occasion pour se procurer le badge et l’abonnement Ulys.

L’application dédiée qui vient avec l’abonnement vous permet de retrouver et d’accéder aux tarifs du péage et de gérer vos factures mensuelles. Elle peut servir pour localiser plus de 500 parkings qui acceptent le badge télépéage et vous y guide grâce au GPS. Vous pourrez aussi trouver des bornes électriques libres si vous utilisez un véhicule électrique. Enfin, l’application permet de transformer votre smartphone en borne d’appel d’urgence si besoin.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.