[Deal du jour] Si vous cherchez un forfait mobile avec un volume de data 5G généreux à un prix mini, cette offre est imbattable. Pendant 5 jours seulement, vous pouvez profiter d’un forfait 5G avec 220 Go de données pour seulement 9,99 € par mois.

C’est quoi, cette promotion sur ce forfait Cdiscount ?

En ce moment, le MVNO Cdiscount Mobile propose 220 Go d’internet 5G sans engagement à seulement 9,99 € par mois. Avec cette offre, le montant de la carte SIM est également à un prix très attractif de 1 euro.

C’est quoi, ce forfait 5G ?

Ce forfait 220 Go est idéal pour les gros consommateurs de données sur smartphone. Que vous soyez en déplacement, en train de regarder des séries en streaming, ou que vous ayez besoin d’un accès constant à Internet en 5G, ce forfait vous couvre. De plus, pour ceux qui voyagent en Europe ou en Outre-mer, le forfait inclut 27 Go supplémentaires en 4G, utilisables dans 30 destinations (27 pays de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) ainsi que dans 8 destinations Outre-mer.

Les appels, SMS et MMS sont également illimités depuis la France Métropolitaine et depuis l’UE/DOM, ce qui fait de ce forfait une option complète pour rester connecté sans se ruiner.

Forfait 5G Cdisocunt Mobile // Source : Cdisocunt

À noter que cet opérateur virtuel fonctionne sur le réseau Bouygues Telecom, et bénéficie donc des mêmes infrastructures 5G. La couverture 5G peut varier selon votre localisation. Pour connaître la qualité et l’étendue de la couverture Bouygues dans votre région, vous pouvez comparer ce réseau avec ceux des autres opérateurs disponibles via le portail de l’ARCEP monreseaumobile.arcep.fr.

À ce prix, ce forfait 5G 220 Go Cdiscount est-il une bonne affaire ?

Ce forfait offre un excellent rapport data/prix, tout en profitant de la rapidité de la 5G. À moins de 10 € par mois, c’est l’une des offres les plus compétitives actuellement disponibles sur le marché.

De plus, l’inscription est simple et rapide : vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur), via un appel gratuit au 3179. Une fois votre souscription validée, vous recevrez votre carte SIM sous 48 heures, et elle sera opérationnelle le jour demandé.

