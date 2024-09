Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le service de streaming Molotov Extra propose une offre variée et de nombreuses fonctionnalités, avec les chaînes de la TNT accessibles en direct et à la demande. L’abonnement, disponible depuis votre TV, smartphone, tablette, PC et Mac, est en ce moment à un très bon prix.

C’est quoi, cette promotion sur Molotov ?

Molotov Extra est un abonnement du service de streaming Molotov, habituellement au prix de 6,99 € par mois. En ce moment, et jusqu’au 16 décembre 2024, l’abonnement est au prix de 0,99 € par mois pendant les trois premiers mois, le tout, sans engagement. Une fois ces trois mois passés, il revient à son prix habituel de 6,99 € par mois, mais vous pourrez résilier.

C’est quoi, ce service de streaming Molotov ?

Molotov.tv est une plateforme de streaming qui permet de regarder les chaînes de la TNT sur de nombreux appareils, via l’application Molotov. Elle est accessible sur vos téléviseurs, box TV, ordinateurs (PC et Mac), smartphones, tablettes et consoles de salon. Molotov permet de réunir l’ensemble des chaînes de la TNT ainsi que d’autres programmes dans une seule application.

Cette dernière possède une interface intuitive avec de nombreuses fonctionnalités semblables aux plateformes de SVOD, comme la liste de chaînes favorites, l’accès aux replays, ou encore la recherche de contenus. Vous aurez la main sur les programmes en cours, et pourrez enregistrer d’autres programmes dans le cloud.

L’interface de Molotov est ergonomique // Source : Molotov

À ce prix, cet abonnement est-il une bonne affaire ?

L’offre de base de Molotov est gratuite, mais ne comprend qu’une quarantaine de chaînes de la TNT, sans TF1 ni M6. Avec plus de 90 chaînes, dont TF1 et M6, disponibles sur quatre écrans Full HD en simultané, l’offre Extra est une bonne affaire. Notez que l’application reste accessible même si vous résidez dans un pays de l’Union Européenne autre que la France.

Notez qu’il existe aussi un abonnement Molotov Extended au prix de 10,99 € par mois, avec le premier mois à 0,99 €. Cette offre comprend 130 chaînes, dont des chaînes thématiques, des chaînes pour la jeunesse, ainsi que les quatre chaînes Universal+.

