Les voitures électriques de Renault et de Peugeot sont des habituées du TOP 20 des immatriculations françaises. Mais, pour une marque chinoise comme MG, c’est beaucoup plus exceptionnel.

Les résultats des immatriculations du mois de novembre 2022 ont été publiés ce 1er décembre. On retrouve en tête du classement plusieurs modèles qui ne sont pas réellement des surprises. Tesla, Renault, Dacia et Peugeot dominent les nouvelles immatriculations des véhicules électriques en France. Au milieu des nombreux modèles des groupes Renault et Stellantis, on trouve quand même quelques modèles étrangers qui s’en sortent bien également : Tesla, Volkswagen, Kia ou Mini.

La surprise de ce mois de novembre, c’est de constater que MG positionne presque toute sa gamme électrique dans le top 20 : MG4, ZS EV et MG5. À une place près, on pourrait même prendre en compte le Marvel R, qui se classe 21e ce mois-ci.

Le début du succès pour MG ?

Les mois se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours quand il s’agit des livraisons de véhicules électriques. À l’image de Tesla qui apparait en tête des classements une fois par trimestre avant d’être plus discret, voire absent, les autres mois. MG avait déjà positionné deux de ses modèles dans le Top 20 du mois d’octobre : MG4 et Marvel R. Sur le mois de novembre, ces deux modèles sont complétés par MG5 et ZS.

11e place : MG4 avec 507 immatriculations ;

avec 507 immatriculations ; 13e place : ZS avec 328 immatriculations ;

avec 328 immatriculations ; 16e place : MG5 avec 282 immatriculations ;

avec 282 immatriculations ; 21e place : MARVEL R avec 208 immatriculations.

MG ZS EV. // Source : MG Motor

La politique commerciale assez agressive de MG sur les prix de l’ensemble de sa gamme n’est probablement pas étrangère à ces bons résultats, face à la concurrence dont les prix grimpent à intervalles réguliers. Ce n’était pourtant pas un pari gagné d’avance pour la marque, qui fait son grand retour en France seulement depuis 2 ans.

MG a déjà immatriculé 10 269 voitures en France depuis le début de l’année 2022, et MG4 devrait rapidement grimper dans le classement des immatriculations pour les mois à venir.

Déjà plus de 4 300 commandes de MG4

Si les livraisons suivent le rythme, la MG4 pourrait rapidement intégrer le Top 10 mensuel des voitures électriques, et ce, dès le mois prochain. Avec plus de 4 300 commandes enregistrées, la MG4 réalise un bon démarrage pour un modèle étranger.

Livraison des MG4. // Source : MG

On reste loin des résultats d’une Dacia Spring ou de la Renault Mégane E-Tech à leur lancement, mais MG ne part pas non plus avec la même notoriété, ni le même réseau.

Selon les données AAAData récoltées au mois d’octobre, le profil des premiers acheteurs de la MG4 est aussi assez intéressant. On y découvre notamment que près d’un client sur deux a moins de 56 ans, alors que les données recueillies pour le Nissan Ariya donnent plus de 94,4 % de 56 ans et plus. Sur MG4, la part des 26-40 ans pèse même 24,3 % des ventes. Le break MG5 se positionne également sur une clientèle assez jeune, attirée par des prix attractifs.

La MG4 a séduit presque autant de particuliers que d’entreprises : plus exactement, 58,7 % des ventes vont à particuliers et 41,3 % à des flottes d’entreprise. On aurait pu imaginer que ces nouveautés MG (MG4 comme MG5) s’adresseraient avant tout à des particuliers. C’est une surprise de voir que plusieurs entreprises ont choisi d’adopter ces modèles électriques.

MG5. // Source : MG

Un dernier chiffre communiqué par AAAdata retient également notre attention sur la méthode de financement des premiers acheteurs MG4. Les LOA et LDD ont normalement le vent en poupe pour les véhicules électriques, mais pas sur MG4. Il y a 79,9 % de financement personnel ou crédit classique sur les premières commandes. Ce qui signifie que les offres de location ne rencontrent pas un vif succès auprès des acheteurs, qui lui préfèrent l’achat.

