[Deal du jour] Jusqu’au 28 novembre, la SNCF propose 50 % de réduction sur ses cartes Avantage Jeune, Adulte et Senior. Si vous prenez souvent le train pour voyager en France et en Europe, ces cartes Avantage à moitié prix s’avèrent être une excellente affaire. Elles proposent des réductions et prix plafonnés sur les TGV Inoui et Intercités.

C’est quoi, cette promotion sur la carte Avantage ?

La SNCF propose 50 % de réduction sur les cartes Avantage Jeune, Adulte et Senior. Elles voient ainsi leur prix passer de 49 € à 24,50 €.

Prix avec réduction Prix habituel Carte Jeune 24,50 € 49 € Carte Adulte 24,50 € 49 € Carte Senior 24,50 € 49 €

Sachez toutefois que, dans certaines régions de France, vous ne pourrez pas prendre de TER avec votre carte Avantage. En effet, ces dernières gèrent de manière indépendante la tarification du réseau dont elles sont responsables. Cela signifie tout simplement qu’elles proposent leur propre carte de réduction, qui remplace la carte Avantage nationale. Avant de souscrire à une carte, vérifiez bien si vous avez la possibilité de profiter des tarifs réduits qu’elle propose. La carte Adulte quant à elle répond à des conditions particulières. Les tarifs ne s’appliquent que sur des voyages les samedis ou dimanches, pour au moins un jour ou une nuit de week-end sur place.

C’est quoi, les cartes Avantage ?

La SNCF propose sa « Carte Avantage » à moitié prix. Elle vous permet d’obtenir une réduction de 30 % sur les tarifs des billets (principalement les TGV) et ce toute l’année et sur tous vos voyages en France, mais aussi en Europe. La carte Avantage se décline en trois propositions : Jeune (12 – 27 ans), Adulte (27 – 59 ans) ou Senior ( + de 60 ans). Elle offre, en plus des tarifs préférentiels, des prix plafonnés sur les TGV Inoui et Intercités, pour avoir la garantie d’un prix maximum sur votre billet :

39 € pour les trajets de moins de 1 h 30

59 € pour les trajets entre 1 h 30 et 3 h

79 € pour les trajets de plus de 3 h

Les personnes accompagnantes profitent aussi des réductions liées à la carte Avantage. Les trois cartes Avantage autorisent jusqu’à 60 % de réduction pour les enfants de 4 à 11 ans qui accompagnent le titulaire de la carte, et ce, jusqu’à trois accompagnateurs enfants. La carte Avantage Adulte permet en plus une réduction de 30 % pour un accompagnant adulte. Enfin, d’autres réductions sur les services de la SNCF sont proposés avec cette carte :

15 % de réduction sur la location de voiture Avis

15 % de réduction sur le service Mes Bagages

15 % de remise sur les services bar et restauration à bord des TGV

15 % de remise sur le service Junior et Cie

La carte Avantage peut être au format dématérialisé // Source : sncf

La carte Avantage de la SNCF vaut-elle le coup avec cette promotion ?

À moitié prix, c’est effectivement une excellente affaire si vous comptez voyager pendant l’année qui arrive. Les cartes Avantage sont valables durant un an et vous pourrez fixer la date de début de validité jusqu’à cinq mois après l’achat. À noter que les cartes Avantages ne sont pas remboursables et non échangeables.

Pour aller plus loin avec les trains

👉 Découvrez les alternatives si vous n’aimez pas l’application SNCF Connect

👉 Découvrez cette carte des gares accessibles en train en moins de 5 h

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.