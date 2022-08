Un site officiel fournit le prix du carburant par station essence. Un bon moyen de savoir s’il vaut mieux aller à telle ou telle pompe, selon ce que consomme la voiture.

Avec un prix à la pompe qui gravite autour des 2 euros le litre, le carburant est entré dans une ère où il sera durablement cher. Certes, des remises ont été consenties par l’État et de grands groupes pétroliers, pour ramener le prix sous ce seuil psychologique. Mais même avec ces aides, faire un plein peut parfois dépasser les 100 euros, s’il s’agit d’une grosse voiture.

Connaître le prix du carburant par station

Dès lors, pourquoi ne pas faire jouer la concurrence entre les stations ? Un site officiel, prix-carburants.gouv.fr, est justement disponible pour renseigner le prix du carburant station par station. Vous y trouverez une carte indiquant l’emplacement des différentes pompes disponibles et ce que vous pouvez y trouver : gazole, sans plomb 95, sans plomb 98, etc.

La carte peut être ajustée. // Source : Capture d’écran

Le site fournit également un utilitaire assez bien pensé : vous pouvez afficher les stations qui se trouvent sur votre itinéraire — il vous faudra renseigner votre point de départ et votre lieu d’arrivée. Quelques autres options sont par ailleurs présentes, par exemple pour relever les aires ayant des bornes électriques, des laveries, des toilettes, etc.

Cette carte vous permet de savoir où aller, plutôt que d’avoir à chercher vous-même et de parcourir inutilement des kilomètres sans certitude. En principe, les indications sur le site sont fiables. Elles sont mises à jour par les gérants des points de vente dès qu’elles font l’objet d’un changement. Ceux-ci ont intérêt à jouer le jeu, car des contrôles ponctuels ont lieu.

Bien sûr, un tel service est surtout pertinent en ville et dans les agglomérations de grande taille, là où le maillage en matière de stations est assez dense pour que le choix d’une station A plutôt que la station B ne nécessite pas de faire de grands détours. Il serait absurde de faire des kilomètres dans le but de sauver 3 centimes : le trajet vous ferait perdre cet avantage.

Une station à l’allure vintage. // Source : Franck Michel

Il existe certes des applications et des sites web qui proposent un service similaire à la plateforme gouvernementale — libre à vous de leur donner une chance. Le site de l’État existe de longue date : on en parlait déjà au printemps 2012. Mais dix ans plus tard, tout le monde ne connait pas son existence, alors qu’il constitue un levier pour payer un peu moins cher son carburant.

Si vous voulez payer moins, plusieurs stratégies peuvent être envisagées. Il y a tout d’abord l’écoconduite, qui n’est pas très amusante, mais réduit la consommation de carburant. Limiter la climatisation aussi est une tactique. Opter pour le covoiturage est aussi une piste, pour se partager la note. Plus difficile : changer de véhicule pour un modèle moins volumineux. Ou alors, passer à la voiture électrique.

Et puis, il y a également l’option de l’achat d’un vélo électrique.