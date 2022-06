À l’Apple Park pour la WWDC 2022, Numerama a eu l’opportunité de manipuler le nouveau MacBook Air en avant-première. Le modèle « Minuit », entièrement foncé, a tout de l’ordinateur parfait.

Avec sa puce M1 en 2020, Apple a donné un nouvel élan à ses Mac. Plus puissants et surtout beaucoup plus endurants, les ordinateurs d’Apple sont entrés dans une nouvelle ère. La seule chose que nous pouvions reprocher à Apple était l’absence de changements esthétiques entre les MacBook Intel et les MacBook Apple Silicon, ce qui pouvait donner l’impression que la marque n’était pas allée au maximum de ses capacités. Les MacBook Pro avec une puce M1 Pro ou M1 Max sont ensuite passés par là, mais ces machines ne se destinent pas à tous. Même si tous les Mac sont devenus bons, il n’existait pas en 2020 et en 2021 un seul produit capable de mettre tout le monde d’accord.

Quelque chose nous dit que cette situation est sur le point de changer. Le nouveau MacBook Air, avec une puce Apple M2, a tout de l’ordinateur idéal pour le grand public, que l’on soit un débutant ou un fidèle historique de la gamme. Depuis Cupertino, où nous nous sommes rendus lundi 6 juin pour la WWDC, nous avons eu l’opportunité de jouer avec en avant-première.

Un design qui met tout le monde d’accord

Commençons par la seule déception du jour : le nouveau MacBook Air n’est pas proposé en plusieurs couleurs claires, comme les rumeurs l’indiquaient depuis plusieurs mois (on espérait des MacBook roses ou jaunes, comme l’iMac). Apple se montre très conservateur avec du gris sidéral, de l’argent et du « lumière stellaire » (le nouveau nom de l’or). C’est assez dommage, ce MacBook Air 2022 avait tout à gagner en assumant un côté plus fun. Heureusement, il y a une quatrième couleur beaucoup plus rafraîchissante : « Minuit ». Ce bleu très foncé recouvre l’intégralité de l’ordinateur, y compris le châssis du clavier, et rend formidablement bien. C’est déjà notre couleur favorite.

Le MacBook Air M2 en version « Minuit » nous rappelle les MacBook Pro noirs de 2006. // Source : Numerama

En main, ce MacBook Air M2 est indéniablement plus moderne que les précédents MacBook Air. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il abandonne son design en V (ou en > pour être plus factuel). Depuis le premier MacBook Air en 2008, Apple a toujours triché sur la finesse de son ordinateur vedette. Le MacBook Air est ultra-fin au niveau de son trackpad, mais arbore une épaisseur classique au niveau de l’écran. Cette particularité n’est plus. En 2022, le nouveau MacBook Air est enfin symétrique lorsqu’il est fermé (1,13 cm).

Le MacBook Air fermé a la même épaisseur partout. // Source : Numerama

Comme le MacBook Pro M1 Pro/Max, le nouveau MacBook Air a aussi droit à un écran complètement plat et à des bordures beaucoup plus rondelettes. Ces choix payent, on adore vraiment le look de cet ordinateur. Son écran de 13,6 pouces est aussi plus sympa que celui de 13,3 pouces des précédentes générations puisqu’il grignote sur les bordures. Seul bémol : une encoche, comme sur le MacBook Pro.

L’encoche semble bien partie pour rester. // Source : Numerama

Un chargeur MagSafe pour libérer un port

Encore une fois, le MacBook Air s’inspire du MacBook Pro. Lui aussi ressuscite l’emblématique port de recharge aimanté d’Apple, qui permet à votre ordinateur de ne pas se fracasser si quelqu’un se prend les pieds dans votre câble. Dans chaque boîte de MacBook Air, on trouvera un câble USB-C vers MagSafe de la couleur de l’ordinateur. Bien sûr, il reste possible d’utiliser un chargeur USB-C.

Le chargeur MagSafe est fourni dans la boîte. // Source : Numerama

Si on peut regretter l’absence d’autres ports, comme un lecteur de carte SD, il est difficile de nous en plaindre pour un produit grand-public. On aime beaucoup le look global de ce MacBook Air, qui a tout de l’ordinateur que l’on a envie de tout le temps avoir dans notre sac.

Quelle puissance pour la puce M2 ?

Si l’on se fie aux capacités des Mac M1, il y a fort à parier que le MacBook Air M2 réponde aux besoins de la très grande majorité des utilisateurs. Avec son nouveau design plus moderne, ce MacBook Air éclipse selon nous le MacBook Pro d’entrée de gamme, lui aussi équipé d’une puce M2 mais avec un design de l’ancienne génération. Apple a très certainement son futur best-seller.

Le MacBook Air M2 a des courbes bien plus modernes. // Source : Numerama

Quid des performances réelles de la puce M2 ? Soyons honnêtes, ce n’est pas les 10 minutes que nous avons passées sur le nouveau MacBook Air qui nous aideront à répondre à cette question. Il nous tarde maintenant de tester l’appareil pour valider nos premières impressions. A-t-on trouvé l’ordinateur parfait ? À 1499 euros, notre seule déception est que le MacBook Air M2 coûte plus cher que le MacBook Air M1 qui, d’ailleurs, reste au catalogue à un prix inchangé (1199 euros).