L’univers Marvel se décline au cinéma avec le Marvel Cinematic Universe, mais aussi sur les services de SVOD, à commencer par Disney+. Mais il y a aussi des projets liés au monde l’animation, qu’il s’agisse de séries ou de films. Tous ne sont pas liés à Disney+. Ni à la télévision d’ailleurs. Tour d’horizon de ce qui est prévu au planning pour les années à venir.

I am Groot

La série d’animation consacrée à Groot, cette espèce d’arbuste parlant et intelligent qui est membre des Gardiens de la Galaxie, a désormais une date. Elle sera diffusée à partir du 10 août sur Disney+. Elle est centrée sur le monstre végétal alors qu’il n’est encore qu’un enfant — état qu’il a à la fin du premier film sur les Gardiens de la Galaxie.

Groot a pour particularité de répéter systématiquement « Je s’appelle Groot » (I am Groot), sur différentes tonalités, pour partager ses pensées. Le style d’animation est manifestement en images de synthèse, afin de reprendre le style que ce jeune morceau de bois a dans les différents films du Marvel Cinematic Universe (MCU).

I Am Groot, Marvel Studios’ Original shorts, coming August 10 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/EODOFPLbt1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 5, 2022

What if, saison 2

C’est en 2022 que la saison 2 de What if doit arriver sur Disney+. La première saison de What if, sortie en 2021, explore diverses hypothèses scénaristiques : et si tel personnage était mort ? Et si untel avait agi autrement ? Et si les vilains avaient gagné ? Cette approche permet d’explorer le MCU avec d’autres paramètres, à travers une dizaine d’épisodes.

Cette série permet en quelque sorte d’assouvir le fantasme des fans de voir les personnages du MCU dans d’autres circonstances — par exemple, l’IA Ultron prend le dessus sur les héros, une invasion implacable de zombies décime les Avengers, et ainsi de suite. C’est typiquement le format idéal pour s’autoriser quelques relectures délirantes du MCU.

Iron Man, dans What If. // Source : Marvel/Disney+

Spider-Man : Freshman Year

Peter Parker est un super-héros, mais c’est aussi un jeune de son temps. Et c’est aussi un étudiant. Justement, Spider-Man : Freshman Year souhaite proposer un regard sur la première année universitaire du jeune homme. On suppose que la série se plaira à le mettre en difficulté, avec un protagoniste tiraillé entre ses études et ses obligations super-héroiques.

Il est attendu que Freshman Year s’insère dans le MCU et serve à introduire le passé de l’homme-araignée — même si tout le monde le connait déjà. En tout cas, elle se placera avant Captain America : Civil War et Spider-Man : Homecoming, les deux films en prises de vues réelles dans lesquels on voit pour la première fois Peter Parker dans le MCU.

Un design qui rappelle les feuilles des cours… // Source : Marvel Studios

X-men 97‘

Vous avez peut-être connu dans les années 90 une série animée sur X-Men. C’est peut-être à cette occasion que le style de certains mutants s’est imprimé dans votre esprit, qu’il s’agisse de Cyclope, Le Fauve ou Wolverine. Cette série va avoir droit à une résurrection, attendue pour 2023. Une dizaine d’épisodes est au programme, avec une diffusion sur Disney+.

X-Men: The Animated Series, son nom original, s’était étalée sur cinq saisons entre 1992 et 1997. Il est attendu que X-men 97‘, qui reprend donc dans son titre l’année à laquelle elle s’est terminée, poursuive le récit de l’époque. Si le succès est au rendez-vous, d’autres saisons pourraient être confirmées. La série ne sera pas liée au MCU, mais évoluera dans un univers à part.

Marvel Zombies

Les super-héros face aux zombies. Voilà, résumé très grossièrement, le pitch de Marvel Zombies. Les invasions de morts-vivants sont très populaires au cinéma et à la télévision. D’ailleurs, la première saison de What if a exploré cette piste. Marvel Zombies va y aller plus franchement, mais il ne devrait pas y avoir de liens directs entre les deux œuvres.

Oh, des zombies. // Source : Marvel Studios

Spider-Man: Across the Spider-Verse

D’accord, ce n’est pas un projet lié à Marvel Studios et Disney+. Il n’empêche : c’est un projet d’animation lié à l’univers Marvel. Après le formidable Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man: New Generation, en France), Sony Pictures Animation va poursuivre dans cette voie avec deux suites : Across the Spider-Verse en 2023 et Beyond the Spider-Verse en 2024.

Cette trilogie s’appuie sur un arc scénaristique des comics qui permet à Spider-Man de rencontrer d’autres versions de lui-même provenant d’autres univers. Sauf qu’ici, on ne suit pas Peter Parker, mais Miles Morales. Ce projet explore d’une certaine manière le multivers de l’homme-araignée, et avec brio. L’animation est un régal, les personnages attachants et le scénario très plaisant.

