Spider-Man : Across the Spider-Verse sera la suite directe du premier volet, intitulé Into the Spider-Verse (New Generation en France). Salué par la critique et largement récompensé, ce nouvel univers va mettre en scène d'autres Spider-Man venant de dimensions inconnues.

Bonne nouvelle pour les fans de Spider-Man ! La suite de l’excellent film d’animation Spider-Man : Into the Spider-Verse (qui est titré Spider-Man : New Generation en France) commence à être dévoilée par Sony Pictures. Le studio de cinéma a diffusé le 5 décembre 2021 un tout premier aperçu du prochain long-métrage. Il a également annoncé son titre dans la foulée. Ce sera Spider-Man : Across the Spider-Verse.

Pour qui ne connaît pas du tout cet univers, ces films ne suivent pas Peter Parker, qui est le premier héros de Marvel à avoir enfilé le costume d’homme-araignée, mais un autre jeune homme, Miles Morales — dans les comics, Marvel se plaît à faire vivre à ses héros des aventures très différentes et parfois contradictoires. C’est ce qu’on retrouve par exemple avec la série animée What if.

Des Spider-Man dans plein de dimensions différentes

Pour résoudre ces conflits scénaristiques, Marvel a eu l’idée de répartir ces histoires dans différentes dimensions. C’est justement là que ça devient intéressant : dans les comics, Marvel a créé un arc narratif qui permet d’ouvrir les dimensions où vivent les différents Spider-Man, afin qu’ils s’allient face à un ennemi commun capable de voyager de dimension en dimension pour les attaquer.

C’est justement ce concept qui est repris avec Spider-Man : Into the Spider-Verse. Sorti fin 2018, il raconte comment le monde de Miles Morales se retrouve fréquenté par d’autres Spider-Man venant de dimensions insoupçonnées. On y voit un Spider-Man issu des années 40, un Spider-Cochon, un autre qui prend la forme d’un robot de combat, une Spider-Gwen et un Spider-Man un peu paumé.

Avec Across the Spider-Verse, il apparaît cette fois que c’est Miles Morales qui va voyager à travers les dimensions. On ne sait pas encore s’il retrouvera ses anciens compagnons, mais ce qui est sûr, c’est qu’on en découvrira d’autres : Sony Pictures promet la présentation d’une « nouvelle équipe de Spider-Gens ». Cela dit, le poster semble suggérer le retour du Spider-Man paumé. Et il y a bien sûr Spider-Gwen.

Spider-Man : Into the Spider-Verse s’est avéré un excellent film d’animation, très justement récompensé par plusieurs distinctions : meilleur film d’animation de la part des Oscars, des Golden Globes et des BAFA. Des félicitations largement méritées, tant le film a su jouer avec les codes de l’animation, mais aussi de la bande dessinée, pour raconter son histoire — qui plus est, tout à fait amusante et bien ficelée.

Spider-Man : Across the Spider-Verse sera en deux parties

Si on ne sait pas encore qui seront les alliés de Miles Morales et Spider-Gwen, on ne sait pas non plus qui sera le grand méchant. Rien n’est montré dans ce premier aperçu. Dans le premier film, c’était Wilson Fisk, alias le Caïd, un ennemi classique de l’homme-araignée. Dans les comics, lors de l’arc narratif avec les autres Spider-Man, la menace principale s’appelait Morlun. C’est une piste.

En tout cas, ce devrait être un vilain particulièrement coriace, qui ne sera pas vaincu tout de suite. En effet, l’autre nouvelle qui a accompagné la sortie de cette première bande-annonce, le dévoilement d’une première affiche et l’annonce du titre est la mention de « partie une » dans les visuels. Une « partie deux » est donc à prévoir, vraisemblablement à la fin de l’année 2023.

Ce mois de décembre aura été un grand cru pour les fans de Spider-Man. Outre la sortie des premières informations concrètes autour de Spider-Man : Across the Spider-Verse (avec la confirmation qu’il y aura en fait deux films), on a aussi appris la validation d’une nouvelle trilogie de films avec Tom Holland. Et c’est aussi le mois de sortie de Spider-Man : No Way Home, qui devrait aussi jouer sur un certain type de Spider-Verse…

