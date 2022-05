Vous avez envie d’avoir l’air super cool auprès de vos collègues sur Slack ? Ajoutez des émojis personnalisés ! Voilà comment faire.

Slack est un super outil de travail collaboratif, permettant de s’envoyer des messages, des fichiers, de passer des appels et de partager de bons moments avec ses collègues à distance. Et comme toute bonne plateforme de communication, il y a beaucoup d’émojis à disposition. Mais ce qui est vraiment génial, c’est qu’il y est possible d’importer ses propres émojis.

Slack propose déjà de base des emojis classiques, ceux qu’on retrouve aussi sur tous nos smartphones, ainsi que des collections d’emojis préparés sur le site. Mais ajouter ses propres émojis permet de créer une bonne ambiance dans l’entreprise.

Voilà comment ajouter un émoji personnalisé sur Slack

Choisissez votre image et recadrez-la pour qu’elle soit bien carrée. Une image rectangulaire se retrouvera avec des barres noires en haut et en bas, ce qui n’est pas très joli. Cependant, si c’est une image PNG ou GIF avec un fond transparent, sa forme n’a pas d’importance. Attention à ce que votre image ne soit pas trop lourde, elle ne doit pas dépasser les 128 Ko, sinon elle ne pourra pas être importée.

Vous pouvez recadrer votre image directement depuis l’outil «Aperçu». // Source : Numerama

Sur Slack, dans vos émojis, cliquez sur « Ajouter un émoji ». Vous pouvez ici importer votre image.

Cet onglet se trouve sur toutes vos conversations Slack, en bas à gauche. // Source : Numerama

Pensez bien à changer son nom. Petit conseil : faire des jeux de mots c’est rigolo, mais il sera ensuite plus difficile de retrouver votre emoji.

J’aurais pu l’appeler «Kermtea», mais nous aurions eu plus de mal à le retrouver par la suite. // Source : Numerama

Félicitations, vous avez ajouté un émoji ! Vous pouvez désormais le retrouver si vous cherchez son nom ou en allant dans le dernier onglet de votre fenêtre d’émoji.

Si vous nommez bien vos émojis, vous pourrez les retrouver facilement ! // Source : Numerama

Où trouver des émojis ?

Bien qu’il soit très agréable de créer ses propres émojis à base de photos gênantes de collègues, on peut aussi les récupérer sur certains sites. Voici nos préférés :

Slackmoji,

Discord.st,

Emoji.gg,

Emoji Mashup Bot, qui n’est pas un site d’émojis à proprement parler, mais il est très simple d’y télécharger une image, d’en retirer le fond blanc, en faire un PNG transparent et le mettre sur votre Slack.

Vous avez désormais toutes les cartes en main afin d’ajouter vos émojis personnalisés sur Slack. Il est donc l’heure de s’amuser, de rajouter un maximum de Party Parrot, de chats et de photos ridicules de vos collègues. Mais attention, si vous faites une erreur et voulez supprimer un emoji, vous serez obligé d’affronter la honte et de demander à votre manager de le retirer. Soyez donc prudents !