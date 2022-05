Dans un mail envoyé le 12 mai, Meta informe les propriétaires d’un casque Oculus qu’il va fusionner ses applications Horizon Venues et Horizon Worlds le 6 juin. Cette dernière n’est disponible qu’aux États-Unis et au Canada, mais son élargissement à d’autres pays est imminent.

Lancé aux États-Unis et au Canada en décembre 2021, le métaverse Horizon Worlds s’apprête à traverser les océans. Cette application, qui est en quelques sortes ce qui s’approche le plus de la définition du métaverse selon Mark Zuckerberg, consiste en un gigantesque monde virtuel dans lequel cohabitent différentes personnes qui peuvent participer à des activités différentes, juste en passant d’un endroit à un autre. Horizon Worlds est pour l’instant exclusif à la réalité virtuelle mais, à terme, devrait faire son apparition ailleurs (sur le web, sur smartphone…). Voyons-le comme une sorte de Sims grandeur nature, avec des vraies personnes.

Aujourd’hui, Meta propose différentes applications dans son univers Oculus. Certaines s’apparent au métavers, nous les avions d’ailleurs testées il y a quelques semaines. Parmi elles, il y a Horizon Venues, une sorte de musée où l’on peut se retrouver pour participer à des activités culturelles à plusieurs. Venues va fermer le 6 juin.

Venues va devenir une application Worlds

Pourquoi fermer Horizon Venues ? C’est assez logique dans la vision de Mark Zuckerberg. Son rêve de métaverse n’est possible que si tout se trouve au même endroit. Venues, qui permet d’assister à des concerts, à des événements ou de visiter des expositions, a sa place sous la forme d’un musée dans Horizon Worlds. Ainsi, Meta a tout intérêt à tuer cette application pour l’intégrer à son expérience principale. Horizon Worlds est aussi monétisé, ce que Horizon Venues n’est pas. Bientôt des événements payants, comme de vrais concerts ?

Le mail envoyé par Meta à ses clients. // Source : Capture Numerama

Horizon Worlds bientôt disponible ailleurs

Que va-t-il se passer pour les habitués français de Horizon Venues ? (Il y en a, nous en avions croisé quelques uns lors de notre test). Dès le 6 juin, ils n’auront plus accès à l’application. Cette fermeture durera au moins plusieurs semaines puisque ce n’est que cet été que le musée devrait rouvrir ses portes en France. Sans donner plus de détails, Meta indique prévoir « d’élargir l’accès à Horizon Worlds dans d’autres pays cet été. ». La France devrait faire partie de cette extension, à moins d’une très grande surprise.

Voilà l’interface d’Horizon Venues (les captures d’écran sont interdites, d’où la mauvaise qualité). // Source : Numerama

En 2022, Meta devrait accélérer sa stratégie métaverse. En plus d’élargir Horizon Worlds à de nouvelles activités et à de nouveaux appareils, il lancera le casque « Cambria », plus haut de gamme et conçu pour la réalité mixte. Ce dernier pourrait, peut-être, permettre à Horizon Worlds d’intégrer un peu plus le monde réel en juxtaposant de vraies images par dessus.