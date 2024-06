Lecture Zen Résumer l'article

Portées par l’intelligence artificielle, une excellente qualité photo/vidéo et un bouche-à-oreille efficace, les Meta Ray-Ban sont les premières lunettes connectées populaires. L’entreprise de Mark Zuckerberg va se restructurer pour mieux les mettre en avant.

Et si le futur de la réalité virtuelle n’était pas la réalité virtuelle (VR) ? Avec sa division Reality Labs, le groupe Meta est certainement celui qui croit le plus en cette catégorie de produits. L’entreprise de Mark Zuckerberg investit massivement dans la VR et le métavers, avec l’intime conviction qu’il s’agit du futur de l’informatique et des réseaux sociaux.

Selon les informations de The Verge, Meta arrive progressivement à la conclusion qu’il se trompe peut-être de direction. Pour enfin aller dans le bon sens, il a pris la décision de couper sa division Reality Labs en deux avec, d’un côté, les « wearables » (lunettes, IA) et, de l’autre, le métavers (la réalité virtuelle et les initiatives sociales).

Les Meta Ray-Ban, la grande surprise de 2024

En 2020, avec ses lunettes Ray-Ban Stories, Meta avait fait un premier test sur le secteur des lunettes connectées. Le produit avait été critiqué à cause de ses nombreux défauts (problèmes de température, mauvaise qualité photo, fonctions limitées…) et n’avait pas rencontré le succès escompté.

À la surprise générale, en 2023, Meta a relancé son partenariat avec Ray-Ban avec les Meta Ray-Ban. Une seconde génération nettement supérieure aux attentes, avec un design plus minimaliste, une qualité photo/vidéo enfin à la hauteur et, surtout, l’arrivée de l’IA générative. Les Meta Ray-Ban peuvent répondre à des questions toutes simples comme « c’est quoi la variété de la plante que je regarde ? », en utilisant leur caméra pour voir le monde et le commenter.

À l’heure de ChatGPT, les Meta Ray-Ban ont le design parfait pour intégrer l’IA générative à nos vies. L’entreprise de Mark Zuckerberg constate bien ce phénomène, ce qui l’incite à miser sur les « wearables » pour rentrer encore plus dans le quotidien des utilisateurs de ses réseaux sociaux.

La réalité virtuelle a-t-elle encore des chances de devenir incontournable ?

Ce constat amène le groupe Meta à une question : quelle place reste-il pour la réalité virtuelle, les casques Meta Quest et le métavers ?

Malgré la bonne qualité du Quest 3 et l’arrivée du Apple Vision Pro, qui a mis en lumière la réalité mixte, les casques VR restent des produits de niche. Leurs utilisateurs les adorent, mais les autres ne semblent pas du tout intéressés. Meta croit toujours en sa capacité à changer la donne (il vient d’ouvrir son système d’exploitation aux autres marques), mais il sait aussi que le risque d’échec est grand. Une petite partie de son équipe métavers va d’ailleurs être licenciée.

Dans un mémo interne, Meta annonce la nouvelle structure de la Reality Labs. // Source : X

« Les lunettes Meta Ray-Ban rencontrent un succès largement supérieur à ce que nous avions anticipé », confirme Meta dans une note interne envoyée à ses équipes. L’entreprise veut se concentrer sur la réalité augmentée (des lunettes avec un écran) et l’intelligence artificielle, pour booster sa division hardware sans attendre le jour de gloire de la réalité virtuelle, s’il arrive un jour.

