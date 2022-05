Livrée sous Android 9, la Freebox Pop passera bientôt à Android 10. Il est possible d’essayer cette nouvelle version en avant-première… si vous n’avez pas peur des bugs.

Sur son site développeur, Free propose depuis le 26 avril 2022 à ses clients qui le souhaitent de participer au test de la future mise à jour majeure de la Freebox Pop, sa box sortie en 2020 (et aussi proposée aux abonnés Delta). Pour s’inscrire, il faut créer un compte et faire part de son intérêt dans les commentaires.

Une nouvelle interface au programme

Si le passage d’Android 9 à Android 10 est, sur le papier, le changement le plus important, il s’agit en réalité d’une nouveauté assez secondaire. D’abord parce que les mises à jour d’Android TV apportent rarement des changements visibles aux utilisateurs, ensuite parce qu’Android 10 date de 2019. Android sert de base aux développeurs de Free, mais n’a que très peu d’incidence sur l’expérience au quotidien.

En revanche, dans la liste des nouveautés listées par Free, une retient particulièrement notre attention : « Inclusion d’un nouveau launcher made-in Free. Il est plus simple, et se concentre sur afficher les applis, et les réorganise par dernier usage pour y accéder plus rapidement. » Nous n’avons pas encore pu voir à quoi il ressemble. Il est néanmoins intéressant de voir Free abandonner l’interface de Google, au moment où l’entreprise essaye justement d’uniformiser tout ça avec Google TV, son propre lanceur nouvelle génération. On a assez hâte de voir à quoi il ressemblera, mais nous n’avons pas encore trouvé de capture d’écran.

L’interface actuelle d’Android TV sur la Freebox Pop. // Source : Capture d’écran Frandroid

Parmi les autres nouveautés de cette mise à jour majeure de la Freebox Pop, citons :

La possibilité de fermer toutes les applications en cas de saturation de la mémoire vive, en maintenant le bouton Free enfoncé (en tant que propriétaire d’une Freebox Pop, on peut vous dire que le décodeur freeze TRÈS souvent).

Une meilleure gestion des pilotes audio ou du Chromecast intégré.

Une meilleure consommation électrique en mode veille.

Version bêta oblige, Free prévient que la candidature à ce programme s’accompagne d’une jolie prise de risque. Il est possible que la Freebox Pop ne fonctionne plus du tout, mieux vaut donc avoir un plan B. En cas de problème majeur, Free expliquera comment revenir en arrière ou acceptera quelques échanges express en 24 heures. On ne sait pas quand la mise à jour arrivera en version finale, sans doute dans quelques mois.

Android, finalement assez secondaire

Lancé en 2020, le décodeur de la Freebox Pop était, initialement, très prometteur. Après des débuts très compliqués (plusieurs bugs par jour, obligation de le débrancher, etc.), il s’est finalement amélioré au fur et à mesure des mises à jour, sans atteindre le confort d’utilisation de solutions plus puissantes.

Sans doute conscient de ce problème, Free a commencé à revoir sa stratégie en 2021. Il est désormais possible d’utiliser son interface TV directement depuis son téléviseur ou son Apple TV. L’opérateur propose d’ailleurs à ses clients de choisir entre son décodeur ou celui d’Apple, preuve qu’Android TV n’est pas vraiment sa priorité. Il privilégie plutôt OQEE, le nom de son application pour accéder à la télévision.