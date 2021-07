Free va proposer à ses nouveaux abonnés télé de troquer leur box TV pour une Apple TV 4K. Le fournisseur d’accès à Internet propose un tarif avantageux à celles et ceux qui souhaitent profiter des offres Free et de l’écosystème logiciel d’Apple.

Free veut offrir plus de choix à ses abonnés fixe. Dans un communiqué daté du 20 juillet 2021, le fournisseur d’accès à Internet a annoncé que les nouveaux abonnés aux offres Freebox Pop et Delta pourront s’équiper d’un boitier Apple TV 4K pour 2 euros de plus par mois sur leur facture (pendant 48 mois).

Une Apple TV 4K moins onéreuse

Coût total de l’opération : 96 euros, soit une centaine d’euros de moins que le prix habituel du boitier multimédia d’Apple. Il s’agit bel et bien de l’Apple TV sortie il y a quelques mois avec une puce A12 Bionic et des outils de calibration de l’écran. Un abonnement de trois mois à Apple TV+ est également offert dans l’offre. L’offre de Free est donc très intéressante, rien que pour acquérir un boitier Apple TV à moindres frais. Surtout qu’une fois les 48 mois passés, l’appareil vous appartient. Pas de location ici. Vous pouvez même l’acheter en une fois si vous y tenez.

En proposant une Apple TV 4K à la place de son boitier Freebox Pop, l’entreprise offre un choix d’écosystème plus large. Le Player Pop, proposé sans surcoût, est une box TV tournant sous Android. Au même titre que la Nvidia Shield, elle propose donc un accès à toutes les applications de l’écosystème Google, une intégration native de la fonctionnalité Chromecast et d’autres avantages. Mais pour celles et ceux qui évoluent dans l’écosystème Apple, adopter une box TV Android n’est pas forcément le meilleur choix.

Free dans les pas de Canal+

En offrant une Apple TV en option, Free tente de satisfaire tout le monde. Si vous préférez l’écosystème Google, le boitier Pop est pour vous. Si vous êtes plutôt branché Apple et que vous voulez profiter de AirPlay ou d’Apple Music en haute qualité, alors la nouvelle offre vous conviendra probablement mieux.

En proposant un boitier conçu et développé par Apple, Free s’évite aussi le coûteux et complexe processus d’avoir à maintenir un boitier multimédia de plus à jour. Sur l’Apple TV, tout est géré par Apple, des fonctionnalités de l’appareil à la disponibilité des services. Free se contente de fournir la connexion tandis que les clients peuvent profiter d’une des meilleures box multimédias du marché.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple tisse des liens avec un grand acteur français. En 2018, le fabricant d’iPhone s’était associé à Canal+ pour fournir aux abonnés une Apple TV en alternative aux décodeurs traditionnels. Une offre intéressante pour toutes celles et ceux qui veulent éviter l’interface désuète et pas toujours pratique des appareils Canal.

Seule la télécommande change

Il existe tout de même une petite différence entre l’Apple TV vendue dans le commerce et celle proposée par Free : la télécommande. Si vous achetez votre Apple TV chez Free, elle arrivera avec une télécommande maison, légèrement différente de celle que propose Apple. Si vous tenez absolument à avoir la télécommande Made in Cupertino, elle est disponible pour 65 euros sur le magasin du constructeur. Même avec cette dépense en plus, vous économiserez par rapport aux prix de l’Apple TV en boutique.

L’Apple TV de Free arrivera aussi avec l’application OQEE préinstallée. Si vous ne connaissez pas OQEE, c’est le service TV de Free qui permet de regarder les flux en direct, d’enregistrer des programmes ou de faire du replay.

Si vous souscrivez déjà à un abonnement mini 4K, Révolution, Pop, ou Delta, vous pouvez acheter l’Apple TV 4K au même tarif préférentiel grâce à l’option multi-TV disponible dans l’espace client.

