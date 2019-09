Google a lancé le déploiement de la version finale d'Android 10.

Après plusieurs mois en bêta sur les smartphones Pixel, Android 10 est sorti. Ce premier système d’exploitation de Google qui abandonne les desserts et inaugure une nouvelle communication de marque entre donc en version finale : si vous avez un Pixel, Pixel 2, Pixel 3 ou Pixel 3a (et les versions XL des appareils), vous pouvez la télécharger depuis le menu des réglages. Il faut aller dans Paramètres / Système, toucher le menu déroulant et sélectionner Mise à jour pour voir la mise à jour apparaître. Nous vous conseillons de vous connecter à un réseau Wi-Fi pour économiser votre forfait mobile : elle pèse plus d’un Go.

Quoi de neuf sur Android ?

Traditionnellement, Google ajoute des fonctionnalités majeures à ses smartphones au moment de dévoiler une nouvelle gamme. Ce sera donc évidemment le cas avec les Pixel 4, très attendus. Contrairement à Apple, le géant de Mountain View sort en revanche les versions de son système d’exploitation mobile avant les lancements de produits. L’occasion d’améliorer en finesse l’architecture et d’ajouter quelques fonctionnalités sans bousculer les habitudes. Et Android 10 ne choquera personne à la première ouverture : il ressemble comme deux gouttes d’eau à la première version.

Le diable étant dans les détails, quelques ajouts bien pratiques ont néanmoins été faits par Google.

La navigation par gestes . Introduite par Apple avec l’iPhone X, la navigation par gestes permet de se passer de la barre de navigation et de profiter de tout l’écran. Cette barre, essentielle sur Android, peut être remplacée (au choix) par des mouvements tactiles (glissé haut, bas, droite et gauche) similaires à ceux que l’on trouve dans l’écosystème Apple. Ils vous permettront de revenir à la page d’accueil ou de changer d’application.

. Introduite par Apple avec l’iPhone X, la navigation par gestes permet de se passer de la barre de navigation et de profiter de tout l’écran. Cette barre, essentielle sur Android, peut être remplacée (au choix) par des mouvements tactiles (glissé haut, bas, droite et gauche) similaires à ceux que l’on trouve dans l’écosystème Apple. Ils vous permettront de revenir à la page d’accueil ou de changer d’application. Smart Reply . La fonctionnalité de prédiction d’action de Google qui vous permet de ne plus avoir à écrire de mails devient plus intelligente : elle vous suggère désormais des ajouts de liens ou d’informations et des interactions basées sur le contexte de ce que vous écrivez. Quelqu’un vous envoie une adresse ? Smart Reply vous propose automatiquement de la voir dans Google Maps.

. La fonctionnalité de prédiction d’action de Google qui vous permet de ne plus avoir à écrire de mails devient plus intelligente : elle vous suggère désormais des ajouts de liens ou d’informations et des interactions basées sur le contexte de ce que vous écrivez. Quelqu’un vous envoie une adresse ? Smart Reply vous propose automatiquement de la voir dans Google Maps. Vie privée et sécurité. Google gagne de l’argent avec la publicité, mais cela ne l’empêche pas d’améliorer le contrôle des utilisateurs au niveau des données partagées. Android 10 ajoute de la granularité notamment au niveau de la géolocalisation des applications, que vous pourrez empêcher d’utiliser votre position tout le temps si vous ne le souhaitez pas. Les mises à jour de sécurité critiques pourront également être installées dès leur mise à disposition depuis le Play Store.

Et les autres smartphones ?

Les constructeurs partenaires de Google annonceront tous la disponibilité d’Android 10 quand ils auront fini d’implémenter leur version de l’OS. Mais on peut déjà noter que Essential a lancé la mise à jour, ou que OnePlus propose à ses utilisateurs une bêta.