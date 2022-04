Une calculatrice sert à calculer. C’est une lapalissade que de le dire. Ce qui veut dire qu’elle peut aussi déterminer le nombre de jours entre deux dates. La calculette Windows dispose d’une telle fonction.

La calculatrice sur Windows est littéralement aussi ancienne que le système d’exploitation. En effet, le programme calc.exe est apparu dès 1985 avec la sortie de Windows 1.0. Et bien entendu, ce logiciel a évolué au cours de ces trente-six dernières années, en matière d’habillage comme de fonctionnalités. Le mode scientifique, par exemple, est arrivé avec Windows 3.1.

Mais il y a un mode que vous ignorez peut-être (sauf si vous êtes un power user de Windows, mais cet article ne s’adresse pas à vous alors) : le calcul de la date. L’application comporte dans ses options un outil pour déterminer le nombre de jours entre deux dates — avec l’équivalent de ce que ça représente en nombre de semaines, mois, années en fonction de l’écart.

Cette option n’est certes pas tout à fait récente : elle est arrivée avec Windows 7, qui est sorti en 2009. Cependant, force est de constater que tout le monde ne la connait pas — on a pu le vérifier dans la rédaction. On vous explique donc où la trouver depuis Windows 10, qui est le système d’exploitation actuellement le plus répandu de la gamme chez Microsoft.

Calculer une date avec la calculatrice Windows

Lancez l’application Calculatrice sur Windows ;

Cliquez sur le menu « hamburger » en haut à gauche ;

La calculatrice dispose de plusieurs modes dont vous ignorez peut-être l’existence. // Source : Capture d’écran

Un panneau latéral apparaît ;

Cliquez sur la ligne « Calcul de la date » ;

Mode standard, mode scientifique, traçage de graphiques…et calcul de la date. // Source : Capture d’écran

Sur la nouvelle page, réglez les dates à votre convenance ;

Notez que vous pouvez utiliser les flèches pour remonter et avancer dans le temps, mais aussi en cliquant sur le nom de la période affichée pour « dézoomer » et afficher non pas le mois, mais plutôt l’année ou la décennie, ce qui permet de naviguer beaucoup plus vite ;

Par défaut, l’application se cale sur le jour où vous lancez l’outil. // Source : Capture d’écran

Une fois que vous avez choisi la date de début et la date de fin, la calculette vous donne le nombre de jours de différence. Si l’écart est très prononcé, elle propose aussi un affichage intelligible, comme 84 ans, 5 mois, 3 semaines et 4 jours, plutôt que 30 857 jours.