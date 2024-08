Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les vacances sont souvent l’occasion idéale pour se déconnecter, mais à quelques semaines de leur fin, les opérateurs préparent déjà leurs offres de rentrée. Actuellement, Orange propose une intéressante offre Livebox Fibre avec deux mois gratuits pour adoucir la transition vers la fin de l’été.

C’est quoi, cette offre fibre Orange pour la rentrée ?

Orange propose actuellement une offre pour la rentrée avec une offre fibre à 19,99 € par mois pendant 6 mois, puis 33,99 € par mois avec un engagement d’un an. Au-delà de cette remise sur les six premiers mois, l’opérateur offre les deux premiers mois gratuitement à condition de souscrire et de remplir le formulaire au plus tard le 9 décembre. L’offre est valable jusqu’au 9 octobre. Une affaire qui permet d’économiser les frais d’activation s’élevant à 40 €, au passage.

En souscrivant à cette offre, vous recevrez la Livebox 5. Elle n’est pas toute récente, mais permet d’offrir un solide débit symétrique de 400 Mbit/s. Cette vitesse de connexion est largement suffisante pour naviguer sur internet sans pépin, télécharger, jouer en ligne avec une faible latence ou encore regarder du contenu en ligne avec une résolution 4K.

Au niveau du Wi-Fi, la Livebox 5 propose la norme Wi-Fi 5 pour connecter ses appareils sans fil. Avec deux bandes disponibles (2,4 ou 5 GHz), pilotable directement depuis l’application Orange, il est facile de voir quels appareils sont connectés. Si le signal vous semble un peu léger par rapport à votre surface, vous pouvez faire l’acquisition d’un routeur Wi-Fi (6 ou 6E) pour profiter au mieux de votre Fibre.

La Livebox 5 d’Orange, fournie avec l’offre Livebox Fibre. // Source : Orange / Numerama

Pour le fixe, vous avez bien entendu les Appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, mais aussi vers les DOM.

À ce prix, cette offre Fibre est-elle une bonne affaire ?

Avec deux mois offerts et six mois à moins de 20 €, cette offre fibre est compétitive pour les foyers même avec plusieurs utilisateurs. Mais encore faut-il que vous soyez éligible. Bien que la carte de France soit maintenant bien recouverte, il est de mise de s’informer à l’avance sur son éligibilité à la fibre via le portail Orange.

