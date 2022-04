Un jour avant la Livebox 6, Bouygues grille la priorité à Orange avec une box Wi-Fi 6E

Dans un communiqué de presse, Bouygues Telecom annonce qu’il commercialisera une version Wi-Fi 6E de son routeur dès le 25 avril. Orange, avec sa Livebox 6, aurait dû être le premier opérateur à se lancer sur ce secteur.

Les opérateurs adorent se mettre des bâtons dans les roues. Alors qu’Orange organise une grande conférence de presse mercredi 6 avril pour sa Livebox 6, Bouygues Telecom vient d’annoncer dans un communiqué de presse, paru mardi 5 avril, qu’il devenait le « premier opérateur à lancer le WiFi 6E en France », ce qui risque de ne pas plaire à Orange. Selon certaines rumeurs, la Livebox 6 aurait dû être la première box Wi-Fi 6E du marché.

Du Wi-Fi 6E dès le 25 avril

Pour Orange, il reste toutefois un peu d’espoir. S’il ne sera pas le premier à annoncer une box Wi-Fi 6E, l’opérateur historique pourrait bien être le premier à en lancer une. Le nouveau routeur de Bouygues Telecom, qui est une mise à jour de l’ancien, ne sera pas disponible avant le 25 avril. Il se pourrait qu’Orange commercialise sa Livebox 6 un peu plus tôt, ce qui lui permettrait de revendiquer aussi le fait d’être le premier opérateur avec du Wi-Fi 6E. Une guerre d’ego se profile.

Si vous n’êtes pas familier avec le Wi-Fi 6E, cette technologie repose sur la bande des 6 GHz, jamais utilisée par les réseaux Wi-Fi jusqu’à aujourd’hui. Compatible avec très peu d’appareils pour l’instant, elle devrait permettre à certains appareils de bénéficier d’une meilleure bande passante sans se mélanger avec d’autres. Le Wi-Fi 6E est plus un pari d’avenir qu’une véritable révolution, au vu du tout petit parc d’appareils disponible sur le marché pour l’instant.

La Bbox Wi-Fi 6 à gauche, la Livebox 6 à droite. // Source : Bouygues / Tiino-X83

Orange et Bouygues, des box premium

Pour obtenir la nouvelle box Wi-Fi 6E de Bouygues Telecom, il faudra souscrire à l’offre Bbox Ultym, commercialisée au tarif de 46,99 euros par mois (28,99 euros par mois la première année, avec 12 mois d’engagement). Ce routeur se destine aux utilisateurs à la recherche de haut de gamme, un peu à la manière de la Freebox Delta de Free.

Si vous espériez du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 6 abordables chez Orange, sachez que vous risquez d’être déçus. Selon des documents diffusés en interne que Numerama a pu consulter, la Livebox 6 se réservera aux abonnés à une nouvelle offre premium nommée « Livebox Max ». En plus d’offrir un accès aux meilleures connectivités du marché, cette offre inclura des services comme un routeur 4G pour les déplacements et un accès aux plateformes TF1 Max et 6play Max. Nous ne connaissons pas son prix pour l’instant, mais il nous a été murmuré qu’une remise de 10 euros par mois était prévue au lancement. Nous vous proposerons mercredi, après les annonces d’Orange, un papier récapitulatif de ces nouvelles offres.