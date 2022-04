Grâce à ce SSD en promotion, ajoutez 1 To de stockage à votre PS5 pour 160 euros

[Deal du jour] Si vous êtes l’heureux-se propriétaire d’une PS5, son stockage intégré de 825 Go commence probablement à vous poser problème. Pour soulager votre console, vous pouvez étendre sa capacité de stockage. Aujourd’hui, le SSD Samsung 980 PRO 1 To bénéficie de 58 % de réduction sur Amazon.

Un an après le lancement de la PS5, Sony a tenu sa promesse. Depuis la mise à jour de septembre 2021, les joueurs peuvent augmenter la capacité de stockage de leur PlayStation 5 à l’aide d’une barrette SSD au format M.2. Certains constructeurs commercialisent ces composants, comme Samsung avec son SSD 980 Pro (avec un dissipateur thermique pour réduire les risques de surchauffe). La version avec 1 To de stockage profite actuellement d’une belle réduction de 220 euros, soit 58% de moins que d’habitude.

Commercialisé habituellement au tarif de 379,90 euros, le SSD Samsung 980 Pro (MZ-V8P1T0CW) coûte actuellement 159,90 euros sur Amazon. Une excellente affaire pour ne plus galérer lors de chaque mise à jour. Et si vous ne savez pas comment précéder à l’opération, Numerama vous propose un guide sur son site.

SSD Samsung 980 Pro

Pour mieux comprendre l’offre

Est-il compatible avec la console next-gen de Sony ?

En offrant la possibilité d’ajouter un SSD dans la console pour étendre l’espace de stockage, Sony a ajouté quelques conditions. Les SSD M.2 doivent respecter diverses exigences techniques, pour pouvoir fonctionner efficacement sur votre PS5. Ce qui fait de ce SSD un bon plan, c’est qu’il a toutes les caractéristiques pour convenir à la console next-gen de la firme nippone.

Le 980 Pro offre des performances théoriques supérieures aux exigences de Sony, avec son interface PCIe 4.0, ses débits montent jusqu’à 7000 Mo/s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Ce SSD intègre même un dissipateur thermique, idéal pour éviter toute surchauffe pouvant conduire à des pertes de performances de la console.

Est-ce qu’il est simple à installer ?

Généralement assez simple et rapide à installer sur un PC, c’est une autre histoire sur une la PS5. Si Microsoft opte pour une carte d’extension propriétaire facile à installer sur sa Xbox Series X, Sony a fait le choix d’une solution qui nécessite un peu d’huile de coude. Pour l’installer, il faut d’abord veiller à mettre à jour la console, à vous équiper d’un tournevis cruciforme, être délicat et s’armer de patience. Mais n’ayez crainte, si vous souhaitez l’installer sur votre console next-gen, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème.

Que dire de plus ?

Il est déjà difficile de se procurer la nouvelle console de Sony, mais il est surtout frustrant d’avoir une capacité de stockage limité. La PS5 dispose de 667 Go de stockage interne, ce qui est peu confortable surtout lorsque certains jeux dépassent les 100 Go. La mise à jour a donc ouvert une porte de sortie à beaucoup d’entre vous dont le stockage est saturé. Et la bonne nouvelle, c’est que le SSD proposé dans ce bon plan sera parfait pour apporter plus de liberté, avec 1 To de stockage. Une grande capacité pour pouvoir accueillir plus de jeux, comme les nouveaux Horizon Forbidden West ou Elden Ring.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

