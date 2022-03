Orange va organiser une conférence dédiée à sa future box. Une première image promotionnelle montre une Livebox avec des airs d’enceinte, dotée d’un mystérieux bouton.

Deux ans et demi après la Livebox 5, Orange va annoncer une nouvelle box. Mercredi 6 avril 2022, à 9 heures, l’opérateur organise une conférence de presse dédiée à la « Livebox 6 », ce qui ne laisse guère de doute sur le sujet de ce rassemblement. Une première image accompagne l’invitation, elle laisse entrevoir le design de la future Livebox.

Une Livebox pour concurrencer la Freebox Delta ?

À première vue, la Livebox 6 devrait intégrer une enceinte. La photo publiée par Orange montre un produit recouvert de tissu, plutôt que du plastique. On peut imaginer qu’Orange proposera Google Assistant ou Amazon Alexa sur son produit, à moins qu’il ne ressuscite Djingo, son assistant vocal abandonné. Reste à savoir si l’image promotionnelle montre le modem… ou le décodeur télé. Chez Free, c’est la partie TV qui parle.

Autre mystère, a priori : si l’on fait varier le taux de contraste de l’image, on remarque la présence d’un bouton « nuit ». Orange va-t-il annoncer une Livebox que l’on peut mettre en veille quand on dort, ou avec un mode économie d’énergie ? On imagine que ce choix n’est pas anodin.

Quelles seront les autres caractéristiques de la Livebox 6 ? Pour l’instant, nous n’en savons pas grand-chose. Au vu des habitudes d’Orange, il est probable qu’elle soit réservée à ses offres les plus chères dans un premier temps. On peut imaginer qu’Orange mettra les services en avant et rattrapera quelques retards technologiques comme le Wi-Fi 6 (on pourrait même rêver en imaginant du Wi-Fi 6E). Réponse la semaine prochaine, Numerama se rendra à la présentation de la Livebox 6.