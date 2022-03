Le MacBook Air M1 d’Apple est enfin de retour à moins de 1 000 euros

[Deal du jour] Ce n’est pas la première réduction que l’on aperçoit pour le MacBook Air équipé de la puce Apple M1, mais il devenait assez rare de le trouver sous la barre symbolique des 1 000 euros. Aujourd’hui c’est chose faite, grâce à Amazon et le site E.Leclerc.

Si les rumeurs se multiplient sur la prochaine génération de MacBook Air, le modèle 2020 est toujours recommandable et est une véritable réussite grâce à la puce M1. La puce maison d’Apple apporte non seulement de meilleures performances, mais également une meilleure autonomie par rapport aux modèles sous Intel. Pour ceux qui hésiteraient encore, c’est le moment de craquer, surtout qu’il est à nouveau à un bon prix.

Avec un prix de lancement à 1 129 euros, le MacBook Air 2020 M1 est actuellement à un meilleur prix sur E.Leclerc et Amazon. On le retrouve à 999 euros, soit 130 euros de remise immédiate. C’est toujours bon à prendre, surtout que les promotions se font rares sur les produits Apple.

Le MacBook Air 2020 // Source : Julien Cadot pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les bienfaits de la puce M1 ?

Le MacBook Air 2020 a marqué un véritable tournant chez Apple. Par rapport à son prédécesseur, il y a très peu de différence esthétiquement. C’est plutôt sous le capot que le MacBook Air cache ses évolutions. Apple s’émancipe d’Intel et propose sa propre puce la M1, basée sur une architecture ARM. Si les nouvelles puces récemment présentées par la marque ont fait sensation tant leur puissance impressionne, la M1 est toujours convaincante. La puissance estimée est alors 3,5 fois supérieure aux anciens modèles, ainsi que des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides. Avec une telle configuration, vous pourrez effectuer vos tâches quotidiennes sans aucun ralentissement, de même lors le montage vidéo ou photo pour les créatifs. Tout ça, dans un silence absolu, car ce modèle est dépourvu de ventilateur, et sera donc moins bruyant que par le passé.

Ce changement a aussi permis d’augmenter l’autonomie de la machine. Désormais, le MacBook Air M1 se porte mieux, grâce à la puce M1 qui assure une hausse de 50 % par rapport à la génération précédente. L’ultrabook est capable de tenir jusqu’à environ 20 heures avec une utilisation classique — jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil. Toutefois, sachez que ce changement de processeur impose une réécriture des applications, mais vos anciens logiciels X86 pourront encore être utilisés grâce à l’émulateur de Rosetta 2.

Qu’en dire de plus ?

Si vous souhaitiez du changement côté design, et bien il faudra plutôt miser sur son successeur. Pour son MacBook Air 2020, la firme de Cupertino reprend le même design que son prédécesseur, à savoir un châssis en aluminium et un clavier rétroéclairé embarquant le Magic Keyboard. On retrouve une diagonale de 13 pouces avec un écran Retina True Tone et un poids plume de 1,29 kilos. On peut également compter sur la présence de TouchID afin de déverrouiller l’appareil d’un seul clic.

Notez que ce MacBook Air dispose d’un SSD de 256 Go, annoncé également comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

