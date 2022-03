Bientôt disponible en version finale, iOS 15.4 est une mise à jour importante pour les propriétaires d’un iPhone, d’un iPad ou d’un iPod touch. Plusieurs nouveautés significatives sont au programme.

Pour accompagner le lancement de son nouvel iPhone SE et de son iPhone 13 vert, Apple lancera la semaine du 13 mars la nouvelle version de son système d’exploitation iOS, numérotée 15.4. Il s’agit de la mise à jour la plus importante sur iPhone depuis le lancement d’iOS 15 cet automne, avec un très grand nombre de nouveautés, dont une extrêmement attendue par les propriétaires d’un iPhone équipé de la reconnaissance faciale. Voici toutes les nouveautés d’iOS 15.4.

Face ID avec un masque

Pour ne pas faire trop de déçus, commençons par la mauvaise nouvelle : cette nouveauté est réservée aux propriétaires d’iPhone 12 et d’iPhone 13. Celles et ceux qui utilisent un iPhone X, XS, XR ou 11 devront malheureusement continuer de baisser leur masque pour être reconnus par leur smartphone.

Maintenant que vous connaissez la mauvaise nouvelle, adressons-nous aux heureux élus. Avec iOS 15.4, votre iPhone sait maintenant vous reconnaître lorsque vous portez un masque. Il analyse le contour de vos yeux, histoire de continuer à proposer une authentification sécurisée même sans le nez et la bouche. Plus de deux ans après le début de la pandémie, Apple s’adresse enfin à ce problème capital. Autrefois, seuls les propriétaires d’une Apple Watch pouvaient déverrouiller leur iPhone avec un masque.

Face ID avec un masque est une nouveauté d’iOS 15.4. // Source : Numerama

Plein de nouveaux emojis

iOS 15.4 ajoute de nouveaux emojis aux iPhone et iPad. Parmi eux, il y a notamment le « garde à vous », le « visage qui fond », le « cœur avec les doigts » (aussi connu sous le nom de « célébration d’Angel Di Maria ») ou « l’homme enceint », qui a fait polémique dans la sphère conservatrice il y a quelques semaines. Apple ajoute aussi plusieurs options pour rendre d’anciens emojis plus inclusifs.

Les nouveaux emojis d’iOS 15.4. // Source : Emojipedia

Universal Control arrive enfin

Annoncée en juin 2021, la fonction « Contrôle universel » fait son apparition après plusieurs mois de retard. Elle permet tout simplement d’utiliser un Mac et un iPad avec des périphériques en commun pour, par exemple, utiliser le trackpad ou le clavier de son Mac sur son iPad… sans aucune configuration. Le Mac détecte automatiquement la présence d’un iPad à côté de lui et la souris change d’écran si vous la déplacez, comme par magie. On a sincèrement hâte d’essayer ça plus longuement, en espérant que les bugs ne gâcheront pas tout (les difficultés de connexion automatique des AirPods en témoignent). Le glisser-déposer de fichiers entre iPadOS et macOS est aussi possible.

Universal Control works like a charm in the iOS 15.4 beta! 🔥#iOS154 pic.twitter.com/9rt4AfppM7 — Bas van der Ploeg (@basvanderploeg) January 27, 2022

Le pass vaccinal dans Cartes et Santé

Le pass vaccinal ne sera plus obligatoire dans un très grand nombre d’endroits le 14 mars, mais Apple s’adresse quand même à ce sujet avec iOS 15.4. Désormais, en prenant votre photo votre QR Code sanitaire, vous pourrez ajouter nativement votre preuve de vaccination aux applications Apple Santé et Apple Cartes. iOS 15.4 rend en quelque sorte l’installation de TousAntiCovid facultative.

iOS 15.4 permet d’ajouter son pass vaccinal. // Source : Numerama

Des notes pour ne pas oublier ses mots de passe

C’est une petite nouveauté, mais il ne faut pas la sous-estimer. Le gestionnaire de mots de passe d’iOS, caché dans les réglages, vous permet désormais d’ajouter des notes pour tous les identifiants de connexion que vous avez enregistrés. À quoi cela sert-il ? Tout simplement à retrouver facilement un compte dont vous oubliez souvent le nom. Prenons l’exemple d’ameli.fr. On peut y ajouter la note « santé, assurance maladie, remboursement, sécurité sociale » pour retrouver son mot de passe plus facilement. Le champ de recherche sera alors beaucoup plus efficace.

L’ajout de notes dans les réglages d’iOS 15.4. // Source : Numerama

Du 120 Hz de partout sur iPhone 13 Pro

Les propriétaires d’un iPhone 13 Pro sont les seuls avec un écran ProMotion aujourd’hui. Au maximum, leur smartphone peut pousser son taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, afin d’améliorer la fluidité de navigation. Problème, jusqu’à aujourd’hui, seules certaines applications étaient compatibles. Les autres restaient à 60 Hz en permanence.

Avec iOS 15.4, il y a du changement. Toutes les applications sont désormais capables de monter à 120 Hz. On sent de suite le gain de fluidité.

L’iPhone 13 Pro. // Source : Louise Audry pour Numerama

Des avertissements pour le AirTag

Enfin, au milieu d’un océan de plus petites nouveautés (un réglage pour la luminosité du clavier sur iPad, de nouvelles options pour SharePlay, des notifications pour les web apps Safari, Tap to Pay…), Apple déploie de premières nouveautés anti-harcèlement pour son traqueur AirTag. À la première configuration, Apple vous dira ce qu’il ne faut pas faire avec ses traqueurs.

Les AirTags d’Apple // Source : Louise Audry pour Numerama

iOS 15.4 et iPadOS 15.4 seront disponibles au début de la semaine du 13 mars, et sont déjà disponibles au téléchargement si vous êtes un membre du programme bêta d’Apple. Ils seront probablement accompagnés de nouvelles versions de tvOS, watchOS et macOS.