Depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, la liste des entreprises tech et du numérique prenant des mesures contre Moscou s’allonge.

Que restera-t-il de la présence de la tech, notamment américaine, en Russie après la guerre lancée contre l’Ukraine ? Alors que le conflit parait s’enliser au dixième jour du conflit, les grands groupes américains et internationaux sont de plus en plus nombreux à cesser, au moins provisoirement, leurs activités dans le pays des tsars — et parfois en Biélorussie aussi, compte tenu de sa complicité.

Les entreprises tech prennent de plus en plus leurs distances avec la Russie

Microsoft a annoncé « suspendre ses nouvelles ventes en Russie », qu’il s’agisse de produits ou de services. « Nous arrêtons de nombreux aspects de nos activités en Russie en conformité avec les décisions de sanctions gouvernementales ». Le communiqué ne précise pas si la branche jeu vidéo (Xbox) est incluse, comme toutes les autres filiales ;

Airbnb a indiqué suspendre toutes ses opérations en Russie et en Biélorussie par la voix de son fondateur, Brian Chesky ;

Intel a fait savoir qu’il suspend toutes ses livraisons à ses clients en Russie et en Biélorussie. L’entreprise est spécialisée dans les microprocesseurs ;

AMD, un concurrent d’Intel, a pris la même décision pour tous ses produits (cartes graphiques, microprocesseurs, mémoire flash…)

La Semiconductor Industry Association a assuré qu’elle se conformera aux « nouvelles règles de contrôle des exportations » à l’égard de la Russie. La SIA regroupe, outre Intel et AMD, des sociétés comme Broadcom, IBM, Nvidia, Global Foundries, Qualcomm, Western Digital, ARM, MediaTek, Samsung, Toshiba, TSMC, Texas Instruments ou encore Nikon ;

La Russie devra faire sans certains composants clés de l’informatique. En tout cas, ceux fabriqués par les géants américains. // Source : Intel

Le studio EA arrête de commercialiser ses jeux en Russie. Ici, FIFA 22. // Source : Electronic Arts

Facebook ne prévoyait pas dans l’immédiat de quitter la Russie, mais le réseau social a été interdit ;

Spotify a fermé son bureau en Russie pour une durée indéterminée. Il a aussi retiré les contenus liés au Kremlin (« Notre équipe a retiré tous les contenus de RT et Sputnik de Spotify dans l’UE et sur d’autres marchés »). La plateforme n’a pas l’intention pour l’instant de fermer ses activités en Russie ;

Deezer a, de sources concordantes sur les réseaux sociaux, acté l’arrêt de son service musical en Russie, compte tenu des sanctions économiques qui l’empêchent « de poursuivre l’exploitation » du service dans le pays ;

Le studio polonais CD Projekt Red, à qui l’on doit The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, a décidé d’arrêter toutes ses ventes de jeux vidéo en Russie et en Biélorussie ;

Twitter a également été restreint en Russie, sur ordre du régulateur local. Plus tôt, le réseau social avait indiqué, par la voix de Yoel Roth, responsable de l’intégrité de la plateforme, que des labels sur des tweets partageant « des liens vers des sites de médias affiliés à la Russie » seraient appliqués, tandis que la visibilité de ces « médias » serait restreinte fortement ;

Reddit, espace communautaire proposant de très nombreux forums thématiques, a décidé début mars d’interdire globalement tous les liens pointant vers des médias d’État russes (RT, Sputnik et leurs filiales en langues étrangères) ;

Reddit ne veut plus voir de propagande d’État russe. // Source : Brett Jordan

TikTok a lui aussi arrêté de montrer les « médias » d’État russes en Europe ;

Snapchat a cessé toute publicité en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, et précisé ne pas accepter de revenus provenant d’entités publiques russes ;

Google a annoncé avoir bloqué les chaînes YouTube liées à RT et Sputnik en Europe, et stoppé indéfiniment la possibilité de monétisation des médias financés par l’État russe sur ses plateformes ;

Ces nombreuses décisions, dont la liste n’est pas exhaustive, s’ajoutent à bien d’autres mesures semblables prises ailleurs. Ainsi, des studios hollywoodiens ont annulé des sorties au cinéma en Russie. Ailleurs, ce sont les coopérations culturelles ou scientifiques qui s’effritent, à l’image de la décision du CNRS ou des reports dans le spatial, à l’image de l’arrêt du Soyouz en Guyane.

D’autres actions du même ordre pourraient rapidement, notamment dans le secteur du jeu vidéo, Mykhailo Fedorov ayant à ce proposé interpellé tous les géants de cette industrie. Le ministre en a aussi appelé aux grands groupes comme Visa, Mastercard, Rakuten, Viber de prendre fait et cause pour l’Ukraine face à l’invasion militaire russe.