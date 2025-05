Lecture Zen Résumer l'article

Le président de la République Emmanuel Macron interviendra ce mardi 13 mai 2025 à partir de 20h10, à l’occasion d’une émission spéciale diffusée sur TF1.

C’est notamment par un message publié dans la matinée du mardi 13 mai 2025 qu’Emmanuel Macron a annoncé le programme : il interviendra sur TF1 à partir de 20h10 dans une émission en direct, durant laquelle il répondra à des questions posées par les internautes et les téléspectateurs, mais aussi par des journalistes et des personnalités.

Où suivre la prise de parole d’Emmanuel Macron ?

Quand ? À partir de 20h10 ce mardi 13 mai 2025.

À partir de 20h10 ce mardi 13 mai 2025. Où ? L’émission pourra être suivie à la télévision sur la première chaine, mais aussi en streaming via les services et les applications diffusant TF1.

Plusieurs options existent pour accéder à TF1 en streaming. La chaîne donne accès à son direct via son site (il vous faut un compte et être connecté dessus) et via ses applications mobiles sur Android et sur iOS. Vous pouvez aussi passer par des plateformes comme Molotov (le direct est payant) et Canal+ (il faut aussi un abonnement à l’une des offres). Autre piste : passer par sa box d’opérateur, si le forfait le permet.

Au-delà du streaming et l’IPTV, si vous avez un téléviseur, il suffit de l’allumer et de se rendre sur la première chaine. Comme le pointe l’autorité de régulation de l’audiovisuel, la télévision numérique terrestre (TNT) couvre plus de 95 % de la population métropolitaine et ultra-marine. Et TF1 figure parmi les chaînes gratuites de la TNT.

La retransmission de l’émission via les comptes YouTube de l’Élysée et d’Emmanuel Macron n’a pas été annoncée.

De quoi parlera Emmanuel Macron ?

La dernière prise de parole notable du chef de l’État remonte au 5 mars 2025, lors d’une allocution centrée sur l’actualité internationale, et plus spécifiquement sur la guerre en Ukraine. La poursuite du conflit sera sans aucun doute de nouveau abordée lors de cette émission spéciale, d’une durée d’environ deux heures.

Cependant, l’intitulé du programme « Emmanuel Macron-Les défis de la France » indique que l’émission animée par Gilles Bouleau couvrira bien d’autres thèmes, dont plusieurs concernant spécifiquement la France : il devrait ainsi être question des retraites, de la jeunesse, de la fin de vie, de la sécurité, des finances publiques ou encore de l’environnement.

L’actualité internationale récente d’Emmanuel Macron a été marquée par un déplacement en Ukraine avec plusieurs autres dirigeants européens. // Source : Simon Dawson

Les sujets seront abordés à travers des discussions entre Gilles Bouleau et Emmanuel Macron, mais également d’autres journalistes et personnalités. Sont attendus la journaliste Salomé Saqué, le maire de Béziers Robert Ménard, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, la directrice d’OXfam Cécile Duflot, et le vidéaste Tibo InShape.

Des questions posées par les internautes et les téléspectateurs seront aussi sélectionnées et posées au chef de l’État.

Selon TF1, cette émission pourrait être l’occasion pour Emmanuel Macron de revenir sur la tenue d’un ou plusieurs référendums d’ici à la fin de son mandat. Le plus récent référendum remonte il y a vingt ans, au 29 mai 2005 avec une question sur la ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe. Plusieurs questions pourraient être posées à cette occasion.

