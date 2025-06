Lecture Zen Résumer l'article

Quatre jours après les frappes de drones, l’Ukraine revendique une cyberattaque cette fois-ci contre le constructeur russe Tupolev. Cette entreprise est à l’origine des avions bombardiers ciblé par le renseignement ukrainien.

Quatre jours après les frappes de drones de l’opération « Toile d’araignée », l’Ukraine revendique un nouvel assaut — cette fois dans le cyberespace. L’entreprise Tupolev, le constructeur de l’avion bombardier russe (celui ciblé par les drones), a été touché par une cyberattaque, menée par les services de renseignement militaire ukrainiens. Selon les révélations du média ukrainien, Kyiv Independent, cette intrusion a permis l’exfiltration de plus de 4,4 gigaoctets de données critiques.

Les fichiers piratés incluent la correspondance interne de la direction, les données personnelles du personnel du bureau d’études, les adresses de résidence, les CV d’ingénieurs et de concepteurs, ainsi que des dossiers de commande internes. Des informations sensibles qui, selon un responsable du renseignement ukrainien, offrent une vision complète de l’organisation interne de Tupolev, y compris des équipes en charge de l’entretien des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-160, utilisés régulièrement dans les frappes de missiles contre les villes et infrastructures ukrainiennes. Des échantillons des fichiers dérobés ont été divulguées sur le réseau social Telegram.

Le site du fabricant russe d’avion de guerre défiguré par les hackers

Pire, les hackers ont également modifié la page d’accueil du site officiel de Tupolev, y affichant un hibou, le symbole du renseignement ukrainien, tenant un avion russe dans ses serres. Consulté par Numerama ce 4 juin, le site russe restait inaccessible.

Ce piratage s’inscrit dans la ligne directe de l’attaque « Toile d’araignée », une opération planifiée pendant plus d’un an par le renseignement ukrainien et déclenchée le 1er juin. À l’aide de drones guidés à distance, Kiev a réussi à frapper simultanément quatre bases stratégiques russes à plusieurs milliers de kilomètres du front.

Les drones, dissimulés dans des conteneurs de fret, ont été transportés clandestinement à l’intérieur du territoire russe avant de décoller en salve à proximité des bases aériennes russes. Au moins sept bombardiers russes ont été endommagés ou détruit, pour une valeur totale de sept milliards de dollars. Les images satellites ont pu confirmer les dégâts. Ajouté à cela le récent piratage, l’Ukraine entend symboliquement démontrer que les arrières russes ne sont plus inviolables — ni dans les airs, ni dans les réseaux.

