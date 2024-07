Lecture Zen Résumer l'article

Depuis qu’elle a adhéré à l’OTAN, la Suède déplore des perturbations satellites suspectes orchestrées depuis la Russie. D’autres pays européens, dont la France, constatent le même phénomène. L’ONU condamne ces opérations et demande à la Russie de cesser « immédiatement » ses interférences.

La Russie perturbe-t-elle volontairement les signaux GPS et télévisuels de plusieurs pays européens, dont l’Ukraine, la Suède, la France, les Pays-Bas et le Luxembourg ? L’Union internationale des télécoms, l’agence spécialisée dans les télécommunications au sein de l’ONU, pense que oui. Dans un document paru le 1ᵉʳ juillet, elle constate « des pratiques extrêmement inquiétantes et inacceptables », qu’elle associe à la Russie.

D’après l’ITU, la Russie perturberait volontairement les fréquences des médias ukrainiens, notamment en affichant des images de la guerre sur des chaînes dédiées aux enfants. Il y a quelques jours, la Suède, qui est mentionnée cinq fois dans le rapport, déplorait des interférences depuis son adhésion à l’OTAN.

La Russie doit cesser de jouer avec les satellites

La Russie est-elle à l’origine de ces interférences mystérieuses ? Cela ne fait aucun doute pour l’agence de l’ONU : « Deux opérateurs satellitaires différents ont géolocalisé la source des interférences et sont arrivés à des conclusions similaires, à savoir que les interférences préjudiciables provenaient de stations terrestres situées dans les zones de Moscou, Kaliningrad et Pavlovka », indique l’ITU dans son rapport.

« Le conseil a exprimé sa grave inquiétude concernant l’utilisation de signaux pour provoquer intentionnellement des interférences préjudiciables aux services de radiocommunication d’une autre administration et a condamné de telles actions dans les termes les plus stricts » ajoute l’agence des Nations Unies. En France, des satellites Eutelstat auraient été « sérieusement affectés » par ces interférences, qui les empêchent d’émettre correctement. Des programmes Disney auraient été remplacés par des vidéos de guerre. La Russie dément être à l’origine de ce type de manipulations.

Les satellites sont vulnérables aux interférences.. // Source : Space X / Pixabay

L’ONU « demande à l’administration de la Fédération de Russie de cesser immédiatement toute action délibérée visant à provoquer des interférences préjudiciables aux assignations de fréquence d’autres administrations », indique le document.

Pour faire avancer son enquête, l’ITU demande à la Russie de lui fournir des informations sur les stations terrestres déployées à proximité des résultats de ses géolocalisations et de cesser toute opération de perturbation.

