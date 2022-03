Compte tenu des restrictions sur les systèmes de paiement, Google annonce que l’accès des Russes aux applications payantes pour Android est suspendu.

Les liens entre la tech occidentale et la Russie continuent de se distendre, à mesure que la guerre en Ukraine continue. Dans le milieu des smartphones, Google vient de faire savoir que les mobinautes russes possédant un smartphone Android ne vont plus pouvoir effectuer des achats sur le Play Store. Une foire aux questions a été mise en ligne, a repéré 9to5Google le 9 mars 2022.

« Nous allons mettre en pause le système de facturation de Google Play pour les utilisateurs en Russie dans les prochains jours. Cela signifie que les utilisateurs ne seront pas en mesure d’acheter des applications et des jeux, de payer des abonnements ou d’effectuer des achats de biens numériques dans l’application en utilisant Google Play en Russie », est-il annoncé.

Le Google Play Store n’est plus en mesure de donner accès à toutes les applications en Russie, à cause des restrictions sur les systèmes de paiement. // Source : Louise Audry pour Numerama.

Cette « pause » dans les activités payantes du Play Store en Russie s’avère être un dommage collatéral des sanctions prises par d’autres entreprises. La firme de Mountain View suggère qu’il n’était pas dans ses intentions de suspendre les achats sur sa boutique en ligne. Mais elle dépend de certains systèmes tiers, qui eux ont pris des dispositions pour entraver les paiements.

Depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, une pression diplomatique et économique croissante s’observe sur Moscou pour l’obliger à se replier. Des banques russes ont été écartées du réseau Swift pour les transactions internationales. Les géants des cartes de paiement que sont Visa et Mastercard ont aussi suspendu leurs activités, comme PayPal.

L’accès aux apps gratuites est inchangé

Pour autant, l’état-major de Google assure que l’accès aux applications gratuites sur Google Play reste entier pour les Russes. Ils peuvent toujours installer et utiliser des logiciels sur Android. Ils peuvent aussi toujours bénéficier du Play Protect, un outil qui vérifie le comportement des programmes installés sur le téléphone pour repérer une éventuelle action nuisible.

Et pour les applications dépendant d’un abonnement ? Celles-ci resteront actives pendant toute la durée de la facturation, puis cesseront de fonctionner au moment du renouvellement. Les forfaits seront annulés. C’est le scénario le plus plausible à court et moyen terme, puisque les opérations militaires en Ukraine ont l’air d’être parties pour durer longtemps — tout comme les sanctions.