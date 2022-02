Avec la Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung tente de diversifier son portfolio de tablettes. Son écran géant, sans équivalent sur le marché, lui procure un avantage redoutable. Nous l’avons essayée.

Pendant longtemps, il n’était pas facile de trouver des tablettes au-dessus des 10 pouces. Le premier iPad, avec sa diagonale de 9,7 pouces, avait en quelque sorte défini un standard. Plus tard, c’est vers la miniaturisation que sont allés les constructeurs. Des tablettes de 7 et 8 pouces sont apparues sur le marché, avant d’être suivies par des modèles plus grands. Apple a lancé en 2016 un iPad de 12,9 pouces, les autres constructeurs l’ont suivi. Samsung, avec son excellente Galaxy Tab S7+, est monté jusqu’à 12,4 pouces.

En ce 9 février 2022, Samsung profite du lancement de ses smartphones Galaxy S22 pour lancer de nouvelles tablettes haut de gamme. Si les Galaxy Tab S8 et Tab S8+ sont assez classiques, la Galaxy Tab S8 Ultra est la première à dépasser les 14 pouces.

Géante et fine

Il faut tenir la Galaxy Tab S8 Ultra pour comprendre à quel point le produit est réussi. De mémoire, nous n’avons jamais tenu une tablette aussi fine. Les 5,5 millimètres d’épaisseur de la Tab S8 Ultra donnent l’impression de tenir une ardoise Velleda et rendent presque l’iPad Pro d’Apple épais (entre 5,9 et 6,4 mm). Les efforts de Samsung sont remarquables, d’autant plus que les 726 grammes de la tablette se répartissent logiquement sur toute la surface. On a vraiment l’impression de ne rien tenir.

La Galaxy Tab S8 normale posée sur la Galaxy Tab S8 Ultra. // Source : NL – Numerama

En plus de cette légèreté (qui est en réalité très importante, qui aurait envie d’une tablette géante qui pèse 3 kilos ?), la Galaxy Tab S8 Ultra impressionne grâce à son écran. La dalle OLED de Samsung, avec ses 14,6 pouces (2 960 x 1 848, taux de rafraîchissement 120 Hz), est la plus belle que nous avons vue sur une tablette (si l’on ferme les yeux sur son inutile encoche). Son taux de contraste infini est exceptionnel et nous laisse penser qu’aucune tablette ne fera mieux en 2022. Pour regarder des films, ou jouer, la Galaxy Tab S8 Ultra offre sans le moindre doute un confort largement supérieur à celui des autres ordinateurs et tablettes. Dommage qu’elle ne tienne pas debout seule, il faut forcément une coque spéciale (heureusement, le service comptabilité de Samsung y a pensé et commercialise plusieurs coques, avec ou sans clavier).

Au passage, notons que Samsung offre un stylet S-Pen avec toutes ses tablettes. Malheureusement, comme avec les précédentes Tab S7, la recharge se fait toujours au dos. Ce n’est pas pratique quand on veut poser la tablette sur une table.

Pour une raison qui nous dépasse, Samsung cache les caméras frontales de sa tablette dans une encoche. // Source : NL – Numerama

À partir de 1 219 euros

Samsung oblige, la Galaxy Tab S8 Ultra est très bien équipée. Le processeur Snapdragon 8 Gen 1, dernier-né de Qualcomm, est aux commandes. Quatre haut-parleurs lui permettent d’offrir un son spatial. Deux appareils photo sont à l’arrière, deux à l’avant (avec notamment une fonction d’autocadrage piqué à Apple pour les appels vidéo). La Tab S8 Ultra embarque aussi un capteur d’empreintes sous l’écran, le support du Wi-Fi 6E (avec de la 5G optionnelle), 128 à 512 Go de stockage extensible par Micro SD et une batterie de 11.200 mAh, compatible avec la recharge rapide 45W. Bref, elle est très bien équipée.

Toutefois, pour profiter de son écran géant, il va falloir sortir son chéquier. Déclinée en 5 versions, la Galaxy Tab S8 Ultra est une des tablettes les plus chères du marché :

Version Wi-Fi, avec 128 Go de stockage : 1 219 euros

1 219 euros Version Wi-Fi, avec 256 Go de stockage : 1 319 euros

1 319 euros Version 5G, avec 256 Go de stockage : 1 479 euros

1 479 euros Version Wi-Fi, avec 512 Go de stockage : 1 549 euros

1 549 euros Version 5G, avec 512 Go de stockage : 1 699 euros

Elle est disponible à la commande dès aujourd’hui, avec une coque-clavier offerte pour les premiers acheteurs. Nous avons demandé à Samsung de nous prêter un exemplaire quelques jours afin de vous proposer un test de cette méga tablette.