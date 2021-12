Ces 10 idées de cadeaux méritent vraiment votre budget de 100 € pour Noël

Vous avez prévu de casser la tirelire pour faire de très beaux cadeaux à vos proches ? Voilà une liste de produits à moins de 100 euros qui devraient faire mouche, à l’heure du déballage.

L’échéance aussi attendue que redoutée approche. Si vous fêtez Noël en famille ou avec des amis, vous serez sans doute attablés devant un délicieux repas dans quelques jours. L’ennui, c’est que cela signifie aussi qu’il ne reste guère de temps pour terminer les achats de cadeaux.

Nous avons déjà dressé, sur Numerama, plusieurs sélections de Noël adaptées à différents budgets. Même sous la barre des 10 €, il est par exemple tout à fait possible de trouver des présents qui feront mouche pendant les fêtes de fin d’année. Vous pouvez également vous pencher sur notre guide Noël de produits à moins de 20 € ou sur notre sélection de cadeaux à moins de 45 €.

Mais si vous avez un budget plus conséquent et envie de gâter vos proches, il est possible de cibler des produits un peu plus haut de gamme. On a regardé tous les rayons, voilà les valeurs sûres qu’on vous recommande.

Au rayon littérature : une liseuse Kindle

La liseuse Kindle // Source : Amazon

Il ne faut pas opposer les livres imprimés aux liseuses. Si vos proches adorent les premiers, ils apprécieront certainement les secondes, car elles se prêtent mieux à certains usages (lire en voyage, la nuit, etc.). Les Kindle d’Amazon occupent une place de choix dans notre guide des meilleures liseuses de 2021. Le géant de l’e-commerce propose une gamme d’appareils efficients et simples à utiliser.

Parmi eux, la liseuse Kindle à 89 € (79 € si vous acceptez la présence de pubs) offre un rapport qualité-prix imbattable. Si elle ne dispose pas de tous les raffinements des modèles plus haut de gamme, elle offre cependant tout ce que l’on attend d’une liseuse en 2021, à savoir : un éclairage intégré (pour lire dans le noir), un affichage net et réactif (rien de plus agaçant que d’attendre que la « page » numérique se tourne) et une interface simple à utiliser. Malgré le fait qu’Amazon impose toujours son format propriétaire (comprendre que vous devrez acheter vos eBook sur Amazon), le Kindle demeure une excellente liseuse qui se glisse facilement dans un sac et peut contenir des milliers de livres avec ses 8 Go de stockage.

Au rayon jeux vidéo : un abonnement Xbox Game Pass

Certains de vos proches sont passionnés de jeux vidéo, mais vous, vous n’y connaissez rien ? Ne vous évertuez pas à tenter d’identifier LE jeu qui leur fera plaisir, offrez-en leur toute une palette. Le Xbox Game Pass de Microsoft est un catalogue de jeux accessibles par abonnement. En tout, ce sont plusieurs centaines de titres qui sont disponibles dessus, ce qui devrait ôter tout risque de tomber à côté la plaque.

Les personnes à qui vous l’offrez pourront profiter de cet abonnement sur une console Xbox ou un PC, mais aussi sur les plateformes mobiles grâce au cloud gaming. Plusieurs formules, uniquement mensuelles, sont proposées : l’offre Xbox, l’offre PC et l’offre Ultimate (la plus intéressante, qui réunit tout).

Au rayon accessoires

Un sac à dos pratique et élégant

Le sac à dos de Rains est imperméable // Source : Rains

Pourquoi les ados seraient-ils les seuls à profiter de la forme si pratique des sacs à dos ? Il existe aujourd’hui de nombreuses marques proposant des sacs élégants qui s’harmoniseront à merveille avec une tenue de bureau ou de loisirs. L’un de nos préférés est ce sac à dos épuré vendu 80 € par Rains. Avec son grand rabas et sa fermeture à mousqueton, il est très simple à refermer.

Outre un compartiment principal de belle taille, il dispose d’un compartiment spécifique pour ranger en toute sécurité un ordinateur portable et est doté d’une petite pochette pratique à l’arrière, pour garder son téléphone à portée de main. Son tissu est imperméable et proposé en plusieurs coloris (noir, kaki, bleu marine, gris ardoise).

Une montre connectée

Montre Withings Move ECG // Source : Withings

Ne vous fiez pas aux apparences, la Withings Move ECG ressemble à une montre traditionnelle, mais elle a d’autres atouts bien cachés. Si Withing a choisi, ici, de conserver un cadran de montre standard, aux dépens d’un écran, il a doté son appareil de fonctionnalités dernier cri évaluant la santé et le bien être du porteur.

La Withings Move ECG (à partir de 89 € sur Amazon) dispose notamment d’un électrocardiogramme testé cliniquement, capable de détecter une forme d’arythmie cardiaque (la fibrillation auriculaire). La montre peut afficher le nombre de pas effectués dans la journée et assure le suivi de diverses activités sportives (course, voire natation avec le bracelet adéquat). Elle propose également un outil de suivi du sommeil et une fonction Réveil intelligent qui privilégiera vos phases de sommeil léger pour vous réveiller.

Au rayon jouets : la station spatiale internationale en Lego

La station spatiale internationale dans votre salon // Source : Lego

La station spatiale internationale est un lieu culte pour les personnes qui se passionnent pour l’espace. Thomas Pesquet a attisé la curiosité du public pour ce qu’il se passe dans ce lieu hors du commun, en publiant régulièrement des photos de la Station spatiale Internationale (où il a récemment séjourné). Il existe quantité de ressources pour s’informer sur cet endroit qui se déplace à 28 000 km/h et à près de 400 km d’altitude au-dessus de la Terre (par exemple, cette page de l’ESA qui vous indique en permanence où se trouve l’ISS à un instant T).

Mais pour ceux que le sujet passionne, quoi de mieux qu’un set permettant tout bonnement de reconstruire l’ISS ? Le set Lego Station spatiale internationale (à partir de 70 €) compte plus de 800 petites briques. Il est conçu pour des personnes de plus de 16 ans et permet de bâtir une station de 20 cm de haut sur 50 cm de large.

Au rayon boissons : une machine à eau gazeuse

La machine à eau gazeuse Spirit // Source : SodaStream

C’est très bien de limiter la quantité de déchets que l’on produit en préférant, par exemple, les gourdes aux bouteilles plastiques. Mais on a vite fait de se lasser de l’eau du robinet. Le Soda Stream Spirit (à partir de 70 €) donnera un peu de peps à vos boissons, en gazéifiant votre eau. Il suffit de clipser la recharge de gaz à l’arrière de la machine, puis de positionner votre carafe en dessous. L’appareil transformera votre eau plate en eau pétillante en quelques secondes.

Au rayon photo : un appareil photo instantané

L’Instax mini 11 // Source : Fujifilm

Les smartphones sont devenus si performants en photo que la plupart d’entre nous n’utilisent plus d’appareils photo pour immortaliser des moments de notre vie. On a cependant parfois trop tendance à laisser ces jolis souvenirs « dormir » dans notre cloud ou sur notre PC. Pour cette raison, le Fujifilm Instax mini 11 (à partir de 80€) peut être un bon compagnon.

L’idée n’est pas vraiment de l’utiliser à chaque prise, mais plutôt de l’emporter avec vous lors d’occasions spéciales (fêtes de famille, soirée entre amis). Cet appareil photo instantané vous donnera en effet immédiatement un petit cliché (62 x46 mm) du moment capturé, que vous pourrez afficher chez vous ou donner en souvenir à vos proches.

Au rayon cuisine : une machine à café

La machine à café Essenza Mini // Source : Krups

Les machines à café à dosette, simples et rapides à utiliser, sont devenues les compagnons privilégiés des personnes pressées. Plus besoin de s’ennuyer à trouver un filtre et de s’évertuer à verser la bonne quantité de café sans en mettre partout. Il suffit de glisser la dosette dans le compartiment prévu à cet effet et d’appuyer sur un bouton ou deux.

Le fabricant Krups propose une machine de ce type à moins de 100€. La Krups Essenza Mini noir Nespresso a un design sobre et compact (22,4 X 8,4, 33 mm) qui se fondra dans tous les intérieurs et elle propose deux formats de tasse : expresso ou long. Petite option pratique : elle se met automatiquement à l’arrêt après 9 minutes d’inactivité.

Au rayon audio : des écouteurs sans fil ou une enceinte nomade

Les écouteurs sans fil Jabra élite 75T

Un écouteur Jabra Elite Active 75t // Source : Maxime Claudel pour Numerama

L’immense succès des AirPods d’Apple a donné un coup de fouet au marché des écouteurs sans fil. On peut désormais trouver des appareils de très bonne qualité à moins de 100 €, comme ces Jabra Elite 75T à partir de 95 €. Ils ne proposent pas de réduction de bruit active, mais disposent de solides arguments, notamment un son de qualité, une autonomie solide (7h sur une charge) et une belle ergonomie (ils sont confortables et tiennent bien dans l’oreille).

Ces écouteurs sans fils seront parfaitement adaptés aux personnes qui souhaitent les utiliser pendant une séance de sport. Certifiés IP75, ils résisteront d’ailleurs bien à un footing sous la pluie. Comme indiqué dans notre test des Jabra Elite 75T, l’application qui permet de les utiliser est très simple et propose un mode permettant d’amplifier les bruits extérieurs. Pratique pour ne pas se faire surprendre par une voiture qui roule vite.

L’enceinte nomade JBL Flip Essential

La JBl Flip Essential

Si vous passez de la musique toute la journée ou appréciez d’écouter la radio pendant vos tâches ménagères, les enceintes nomades sont des compagnons parfaits. Elles offrent un son bien meilleur que les hauts-parleurs de votre smartphone, mais peuvent se déplacer aussi facilement que lui, dans toutes les pièces de la maison.

Dans ce domaine, on vous recommande en particulier la JBL Flip Essential (à 99 €), un modèle de robustesse et de compacité (6,4 x 16,9 x 6,4 cm pour seulement 470 g). Elle propose un son de qualité et pourra vous suivre aussi bien chez vous que dans vos déplacements. Certifiée IPX7, elle résistera très bien aux aléas extérieurs et dispose d’une belle autonomie (10h).

Certains liens de cet article sont affiliés, ce qui n’a aucun impact sur notre ligne éditoriale : nous sélectionnons les produits en toute indépendance et selon les goûts et les tests de la rédaction. On vous explique tout ici.