Les TV 8K ont fait une apparition remarquée, et pour cause : ces téléviseurs proposent une qualité d’image inégalée et un niveau de détail impressionnant. Le seul point noir, c’est qu’aujourd’hui, les contenus adaptés sont plus que rares par rapport à ceux compatibles avec la 4K. Mais en posséder un dès maintenant, c’est l’assurance d’investir pour l’avenir lorsque les contenus 8K natifs seront devenus plus courants. L’achat devient même encore plus intéressant si l’on profite de réductions, comme avec le TV Samsung QE65QN800A Neo QLED 8K, qui embarque en plus une foule de compatibilités très recherchées.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de ce TV Samsung QE65QN800A Neo QLED 8K ?

Samsung a vu les choses en grand pour ce modèle. D’abord, il dispose d’une diagonale plus que confortable de 65 pouces. Il faudra tout de même avoir une pièce assez grande pour ne pas risquer la fatigue oculaire en ayant le nez collé à l’écran. Le téléviseur offre aussi une finesse très élégante, avec une épaisseur qui ne dépasse pas les 15 mm. Autrement, il sera compatible avec les formats HDR (HDR10, HDR10+ et HLG) et côté son, on pourra profiter de la technologie Object Tracking Sound+, qui permet de suivre le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran. De quoi renforcer l’immersion sonore.

Mais là où le TV Samsung QE65QN800A Neo QLED 8K se démarque, c’est surtout par son processeur capable d’upscaler certains contenus (attention, ils sont peu) en 8K et d’offrir une qualité d’image encore inégalée à ce jour, avec des détails précis et un rendu des couleurs épatant. Autre bon point : sa technologie Mini LED.

Qu’apporte le Mini LED ?

Les téléviseurs Mini LED comme le modèle QE65QN800A disposent de la technologie d’affichage LCD et embarquent dans leur système de rétroéclairage des LED nettement plus petites que les LED utilisées traditionnellement. Résultat : il est possible d’en placer une plus grande quantité et de couvrir plus de zones. Cela permet de rendre le rétroéclairage plus précis, les contrastes davantage définis, tout en améliorant le pic de luminosité et la profondeur des noirs. Alors évidemment, cela ne suffira pas pour égaler la qualité d’image permise par l’OLED, mais la qualité d’image promise sera tout de même très bonne. D’autant plus que le QLED promet déjà, à la base, de très bons résultats en matière de détails.

Est-elle adaptée pour le gaming ?

Cette télévision sera tout à fait adaptée pour vos sessions de jeu lancées sur une console next-gen, comme la PS5 ou la Xbox Series X. Et ce, grâce à ses quatre ports HDMI 2.1, qui autoriseront non seulement la 4K@120ips, mais aussi la 8K@60ips (moins courant, pour rappel). On pourra aussi compter sur la présence du G-Sync et FreeSync Premium Pro, qui combattent les saccades ou déchirures d’écran qui perturbent les parties, mais également sur la compatibilité ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence.

Qu’en dire de plus ?

Pour finir, ce téléviseur tournera sous Tizen, qui mettra à disposition un tas d’applications phares. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby seront de la partie pour toutes vos requêtes vocales, tandis que la fonction AirPlay vous permettra de diffuser du contenu sur le TV depuis un smartphone ou une tablette Apple. Et dernier point non négligeable : cette télévision Samsung s’accompagne du boîtier One Connect qui regroupera toute la connectique pour faire disparaître les câbles de notre vue.

