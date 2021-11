Le navigateur Google Chrome fournit un outil pour rechercher très facilement une page parmi ses onglets, si vous avez ouvert beaucoup trop.

Vous ouvrez beaucoup trop d’onglets et vous ne parvenez plus à vous y retrouver ? Saviez-vous que Chrome propose justement un utilitaire pour vous aider à rechercher une page en particulier. Cette fonctionnalité s’avère décisive si vous avez la manie d’afficher beaucoup trop de pages web à l’écran et que vous n’avez pas vraiment envie de les parcourir une par une jusqu’à tomber sur la bonne.

Comment rechercher un onglet avec Chrome ?

Deux méthodes très faciles sont proposées avec la version 96 du navigateur web de Google.

Vous pouvez soit cliquer sur un bouton particulier dans l’interface de Chrome : il prend la forme d’une flèche pointant vers le bas. Il est situé en haut à droite de l’écran, tout au bout de la ligne réservée aux onglets.

Soit utiliser un raccourci au clavier consistant en la combinaison « Ctrl + Maj + A »

Les deux méthodes font apparaître ensuite un menu déroulant dans lequel vous pouvez taper les mots-clés adéquats. La recherche de l’onglet s’effectue à deux niveaux : dans le titre de la page, mais aussi dans l’URL. C’est pratique, en particulier dans le cas d’une page qui a été mise à jour au fil du temps, avec un titre qui est devenu différent de celui qui est resté dans l’adresse.

Par le passé, Google a déjà mis à disposition des outils pour gérer efficacement ses onglets : depuis fin 2020, il est possible de les regrouper par thème, de leur donner un nom et de leur attribuer une couleur. Mais d’autres navigateurs web essaient aussi de faciliter la vie des internautes. Vivaldi, par exemple, a imaginé un étagement sur deux niveaux ainsi qu’un regroupement par thème.

